Son Nefesime Kadar 2. Bölüm Full İzle! 2 Mart 2022 Son Nefesime Kadar Son Bölüm FOX TV Ve Youtube Canlı İzleme Linki Özeti…

Son Nefesime kadar 2. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Son Nefesime Kadar dizisi, bu hafta 2. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Son Nefesime Kadar dizisinin yayınlanan 2. bölüm fragmanına ise, Mihri’nin o hareketi damga vuruyor. Peki, Son Nefesime Kadar dizisi 1. bölümde neler oldu? Son Nefesime Kadar dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Sezona yeni giriş yapmış olan Son Nefesime Kadar dizisi, Pastel Film imzalı olarak FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. “Happy Valley” isimli bir BBC dizisinden uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkan Son Nefesime Kadar dizisi, hikayesini derinleştirmeye başladığı yeni bölümlerini, her çarşamba saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Son Nefesime Kadar Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Uyarlama hikayesi ile FOX TV ekranlarından yayın macerasına başlayan Son Nefesime Kadar dizisi, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 1. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Son Nefesime Kadar dizisinin yayınlanan 1. son bölümünde; kızları Melisa’yı Ejder yüzünden kaybeden Mihri ve Ferzan, Umut’un varlığı sonrası yollarını ayırdı. Ferzan yeni biri ile evlenirken; Mihri’nin hayatı tamamıyla torunu Umut ve alkol tedavisi gören kız kardeşinden ibaret hale geldi. Asayiş polisi olan Mihri, karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan’la karşılaştı ve Ejder’in hapisten çıkacağını böylelikle öğrenmiş oldu. Torunu Umut’u Ejder’den korumak için harekete geçen Mihri, her yerde Ejder’i aramaya başladı. Suzan’ın verdiği davet ise, Hazan’ın kaçırılmasına neden olacak bir konuşmayı ortaya çıkardı. Elbette, Ejder, Hazan’ı kaçıranların arasındaydı.

Son Nefesime Kadar Dizisi 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini derinleştirmeye devam eden Son Nefesime Kadar dizisi, 2 Mart 2022 Çarşamba günü 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Son Nefesime Kadar dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göre; metruk evde vurduğu bir delil ile karakola dönecek olan Mihri, Ejder'in bir suça karıştığından emin olduğu için delilin analiz edilmesini isteyecek. Suzan, kızı Hazan’ı kurtarmak için harekete geçecek. Emre ve Saliha’nın vereceği aile yemeğinde herkesin gelecek olması, geçmişin kapısının bir daha aralanmasına neden olacak. Merak ile takip edilmeye başlanan Son Nefesime Kadar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.