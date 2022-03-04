Bir Zamanlar Çukurova 126. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

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ATV 126.BÖLÜM İZLE LİNKİ

Fikret’in geri dönmemesi üzerine endişelenen Züleyha’nın istediği yardımın damga vuracağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 126. bölümü için ATV ekranlarında geri sayım başlıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 125. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Dört sezondur ATV ekranlarındaki yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, heyecanlı ve sürükleyici dönem hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hala ilk günkü ilgi ile takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 125. Bölümde Neler Yaşandı?

Giderek daha heyecanlı bir hal almış olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 24 Şubat 2022 Perşembe günü 125.bölümü ile aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 125.son bölümünde; arabasına yapılan bombalı saldırıdan son anda kurtulan Hakan, Züleyha’nın soruları karşısında biçare kaldı. Hem kendisi hem de çocukları için endişelenen Züleyha, bu kez Hakan’ın arabadan nasıl kurtulduğunu sorgularken, kendisini buldu. Hakan’ın kimliği ile ilgili şüphelere düşen Züleyha, soluğu Fikret’in yanında alırken; Hakan ile de arasına bir mesafe koydu. Züleyha’ya bu konuda yardım etmeye karar veren Fikret ise, Mehmet Kara kod isimli Hakan Gümüşoğlu’nun kim olduğunu öğrenmek için yola düştü. Çıktığı yolculukta Beyrut’a kadar ulaşan Fikret, Mehmet’in kimliğiyle ilgili büyük bir sırrı çözdü. Öte yandan Betül ve Çolak, Züleyha düşmanlığı karşısında bir araya geldi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 126. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 3 Mart 2022 Perşembe günü 126. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 126. yeni bölüm fragmanına göre; Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalan Fikret ve Çetin, hiç beklemedikleri birinden yardım alacak. Züleyha’nın talebiyle Fikret’e yardım etmeye gidecek olan Hakan, Fikret’in ardından Beyrut’a gitmeye karar verecek. Züleyha’nın karşısında yeni bir birlik oluşturan Çolak ve Betül ise, hedefine Züleyha’nın yeni gireceği ihaleyi koyacak. Seyircisinin üç sezondur soluksuz takip ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.