Emanet 329. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Emanet 3 Mart 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Yeni bir güne başlayan Emanet dizisi, yayınlayacağı 330. bölümü için bir fragman yayınlamış bulunuyor. Emanet dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise, Zuhal’ın Ayman ile Seher’i ayırma çabaları damağa vuruyor. Peki, Emanet dizisi 330. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 329. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

İki sezondur Kanal 7 ekranlarındaki yerini almaya devam eden günlük dizi Emanet, konusu ile bir hayli dikkat çeken yapımlar arasına girmiş bulunuyor. Kardeşlerinin kendilerine emanet bıraktığı yeğenleri Yusuf aracılığıyla tanışan Yaman ve Seher’in aşkını konu alan Emanet dizisi, hafta boyunca yer aldığı Kanal 7 ekranlarından saat 19.00’da yayınlanıyor.

Emanet Dizisi 328. Bölümde Neler Oldu?

Günlük dizilerinin en çok takip edilen yapımlarından biri olan Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 2 Mart 2022 Çarşamba günü aldı. Emanet dizisinin yayınlanan son bölümünde; Yaman’ın kendisine aldığı ev karşısında, unutulacağını bir kez daha anlayan Zuhal, harekete geçti. Yaman ile Seher’i ayırmak için ant içen Zuhal, Yaman’sız yaşayamayacağını anlayarak, Yaman’ın duygularını etkileyecek bir hamle yapmaya karar verdi. İntihar etmeye kalkışan Zuhal, Yaman’ın bu sayede kendisine döneceğine son derece inanıyordu. Yaman’ın aklı fikri ise, yeniden kavuştuğu Seher’deydi. Bir seyahate çıkacak olan Yaman’ın hüznünü fark edince, ona kendisini iyi hissettirecek bir sürpriz yapmak için harekete geçti. Bu sürpriz Seher ile Yaman’ı git gide yakınlaştırırken; Yaman’ın çıkacağı yolculuk Seher’i endişelendirmeye başladı. Öte yandan Ali’ye bir kardeşi olduğunu açıklayamayan Duygu, Volkan’ın ‘Duygu’nun sevgilisiyim’ çıkışına sessiz kalarak, Ali2nin adeta yıkılmasına neden oldu.

Emanet Dizisi 329. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Kanal 7 ekranlarındaki günlük yolculuğuna 3 Mart 2022 Perşembe günü de devam edecek olan Emanet dizisi, 330. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Emanet dizisinin yayınlanan 330. yeni bölüm fragmanına göre; Volkan, Duygu ile Ali arasında büyük bir sorun olmaya başlayacak. Zuhal, Yaman ile Seher’i ayırmaya çalışacakken; Yaman’ın başına gelenler, Seher’i ona doğru yaklaştıracak. Merak ile takip edilen Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 erkanlarındaki yerini alacak.