- 04 Mar 2022 - 08:40

Arka Sokaklar 617. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 617. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 617. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta 617. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinde bu kez başı belaya giren Mesut Komiser’in sevdiği Selin oluyor! Selin’in tehlikeden kurtulup kurtulamayacağı ise, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ile yanıt bulmuş bulunuyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 617. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 616. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Uzun soluklu macerasına kaldığı yerden devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarındaki yerini her hafta aksiyon dolu sahneleriyle alan Arka Sokaklar dizisi, cuma günleri saat 20.00’da başlıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 616. Bölümde Neler Yaşandı?

Maceradan maceraya koşan Rıza Baba ve ekibini ekranlara getirmeye bu sezon da devam eden Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 25 Şubat 2022 Cuma günü 616. bölümü ile aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 616. son bölümünde; öğrencisi tarafından kaçırılan Serap’a bir türlü ulaşamayan Hakan, sevgilisine ulaşmak için hemen harekete geçti. Serap’tan geldiği sandığı mesaj ile geçici bir rahatlama yaşayan Hakan, Serap’ın tehlikede olduğunu anlayınca soluğu ekibin yanında aldı. Suçların benzer olduğunu hemen anlayan Selin, Hakan’a yardım etmek için kolları sıvadı. Bir seri katil vakasından şüphelenen Selin, Poyraz’ın adına ulaşmayı da başardı. Komiser Hilal tarafından vurulan Aslan’ın ölümü Cemal’in başına belaya sokarken; ekip, aksiyon dolu operasyonlar içerisinde yer aldı. Öte yandan Metin ve Berrak’ın aldığı evlilik kararı Asiye’yi son derece rahatsız ederken; Asiye, dışında herkesi memnun etti.

Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta Selin’in başına açtığı bela dolu sahneler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, 4 Mart 2022 Cuma günü 617. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 617. yeni bölüm fragmanına göre; kendi peşine düşen Selin’i rahat bırakmayacak olan seri katil Poyraz, bu kez Selin’i rahatsız etmeye başlayacak. Selin ile Poyraz arasında yeni bir kovalamaca başlayacakken; ekip, yeni bir suç çetesini çökertmek için harekete geçecek. Heyecanlı sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.

04 Mar 2022 - 08:40 - Dizi Fragmanları

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