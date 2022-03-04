Aziz Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aziz Dizisi 4 Mart 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Aziz dizisi, bambaşka bir Aziz ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aziz dizisinin yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, Adem’in yeni tanıştığı kişi oluyor! Peki, Aziz dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 15. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Ekranlarda artan dönem hikayelerinden birini ele alan Aziz dizisi, son günlerde reytinglerin zirvesine oturmayı da başarıyor. Her sahnesi ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Aziz dizisi, yeni bölümlerini ise, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Aziz Dizisi 15. Bölümde Neler Oldu?

Her bölümü ile ses getirmeye devam eden Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 25 Şubat 2022 Cuma günü 15. bölümü ile aldı. Aziz dizisinin yayınlanan 15. son bölümünde; Pierre’in babasının katili olduğundan emin olan Aziz, ondan intikam almak için harekete geçti. Fransız askerlerine yaptığı oyun ile Pierre’i yalnız yakalamadığı da başaran Aziz, tam intikamını almak üzereyken Efnan ve Adem tarafından durduruldu. Aziz’in başını belaya sokmasına engel olmak için müthiş bir çaba harcayan Efnan, Dilruba ile Adem’in neden evlendiğini öğrenince ise, resmen dağıldı. Öte yandan Adem, Aziz ile Dilruba’nın sakladığı o gerçeği öğrenince ikilinin arasındaki bağın asla kopamayacağını düşünmeye başladı.

Aziz Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hatay’ın Fransız güçleri tarafından işgal edildiği yılları konu alan Aziz dizisi, 4 Mart 2022 Cuma günü 16. bölümü ile seyircinsin karşısına çıkacak. Seyircisinin yoğun bir ilgiyle takip ettiği Aziz dizisinin yayınlanan 16. yeni bölüm fragmanına göre; şehirde artan Fransız baskısına karşın harekete geçecek olan Aziz, aynı anda Pierre'i yok etmek için de planlarını sürdürecek. Andre cinayeti konusunda sona yaklaştığını fark edecek Efnan, Aziz için kendisini feda edecekken; Adem’in yeni tanışacağı kişi, hayatını değiştirecek. Bu akşam yeni bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak olan Aziz dizisi, saat 20.00’da başlayacak.