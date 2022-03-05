Yalnız Kurt 6. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 4 Mart 6. Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle!

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Türkiye’nin yaşadığı sorunların perde arkasındaki güçlerini ele alan Yalnız Kurt dizisi, Osman Sınav imzası ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bu hafta 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisi, yeni bölüm fragmanı ile de tüm dikkatleri üzerine çekmiş bulunuyor. Peki, Yalnız Kurt dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt dizisi 5. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Son dönemin en etkileyici kahramanlık hikayelerinden birini sunan Yalnız Kurt dizisi, hikayesini derinleştirmeye ve Golyat’ın tepesine doğru çıkmaya devam ediyor. Küresel bir güç olan Golyat’ı bitirmeye ant içmiş olan Altay’ın hikayesini ekranlara getiren Yalnız Kurt dizisi, her cuma saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yalnız Kurt Dizisi 5. Bölümde Neler Oldu?

Golyat’a karşı intikam yemini etmiş ola Altay’ın maceralarını konu almaya devam eden Yalnız Kurt dizisi, ATV ekranlarından en son 25 Şubat 2022 Cuma günü 5. bölümü ile yayınlandı. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nden haberdar olan Altay, projenin korunması ve dışarıya sızılmasını engellemek için harekete geçti. Bu projeyi adeta babasından bir emanetmiş gibi gören Altay, Mira ve Nizam’ın saldırı planlarından habersizdi. Mira ve Nizam ise, karşısındaki vatan severlerden ve Yıldırım Projesi'nden kurtulmak için harekete geçti. Yıldırım Projesi’nin başındaki Sezai Paşa’yı hedefine alan Mira ve Nizam, ondan kurtulmayı da başardı. Hilmi Kopanlı'nın ortaya çıkan cesedi ise, iki taraf arasındaki tüm dengeleri bir kez daha değiştirdi. Öte yandan Altay’ın en büyük destekçisi olan Sare, Doğan’ın güvenini kazanmak için kolları sıvadı.

Yalnız Kurt Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Altay’ın kahramanlık hikayelerini konu almaya devam eden Yalnız Kurt dizisi, 4 Mart 2022 Cuma günü 6. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göre; Altay'ın yaptığı doğru hamleler, sonunda aradığı fırsatı yakalamasını sağlayacak. Yıldırım Projesi'nin önemli isimlerinden biri olan Sezai Paşa’nın sonrası yerine geçecek olan isim büyük bir pazarlık kozu haline gelmişken; Doğan ve Nizam bu pazarlıktan karlı çıkmak için harekete geçecek. Sare’nin kimliğinin davetsiz bir misafir ile riske düşeceği Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.