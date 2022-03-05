- 05 Mar 2022 - 21:41

Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 20. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Şu sıralar Meryem’in Rıfat’ı tanımaması ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Gönül Dağı dizisi, bugün 54. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 54. yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, Taner’in seçimi oluyor! Peki, Gönül Dağı dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 53. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

“Bu defa kırdık mı şeytanın bacağını?” - Gönül Dağı 54. Bölüm İZLE

İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmayan eserlerinden uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkarıyor. Anadolu’nun tam göbeğinde yer alan bir kasabada geçen sıcacık bir hikaye ile seyircisini buluşturan Gönül Dağı dizisini yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 53. Bölümde Neler Yaşandı?

Kalpleri ısıtan hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü 53. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 53. son bölümünde; Asya ile birlikteliğini sürdüren Ramazan, Asuman’ı bir hayli üzer hale geldi. Amcaoğullarından da ayrılan Ramazan, yeni bir iş hazırlığı içerisindeyken; düğün salonu ile uğraşan Veysel ve icatlarına devam eden Taner, kasabalının bir ihtiyacı üzerine yeniden Ramazan ile bir araya geldi. Ancak, bu birliktelik çok uzun sürmedi ve amcaoğullarının yolları bir kez daha ayrıldı. Geçirdiği ameliyat sonrası gözleri açılan Meryem’in Rıfat’ı tanımaması, büyük aşkın tanıklarını hayal kırıklığına uğratırken; Sefer’in geçirdiği kaza, Zahide’yi adeta yıktı.

Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Şimdilerde daha da heyecanlı hale gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, 5 Mart 2022 Cumartesi günü 54. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. TRT1 ekranlarının vazgeçilmezleri arasına girmiş olan Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 54. yeni bölüm fragmanına göre; amcaoğullarından ayrıldıktan sonra işleri büyük ölçüde yoluna koyan Taner’in uçan arabası, bu kez test sürüşünü geçmeyi başaracak. Bu başarının ardından aldığı teklif ile teklifi kabul etmesi halinde fedakarlık yapması gerekenler arasında sıkışıp kalan Taner, verdiği karar ile hayatının dönüm noktasına gelecek. Sefer’in ise, ameliyat olacağı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

05 Mar 2022 - 21:41 - Dizi Fragmanları

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