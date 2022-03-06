- 06 Mar 2022 - 09:45

Yargı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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Günlerdir yeni bölüm fragmanı ile tüm sosyal medya platformlarının gündemlerine bomba gibi düşmüş olan Yargı dizisi, bugün ekranlara gelecek olan 23. bölümünde Engin’in ölümüne dair gizemini sürdürüyor! Peki, Yargı dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 22. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Son günlerde gizem üzerine gizem sunmasıyla reytinglerin zirvesine oturmaya devam eden Yargı dizisi, heyecanlı konusu ve gizem dolu olay örgüsüyle ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarıyor. Usta oyuncu kadrosuyla da bir hayli beğenilen Yargı dizisinin yeni bölümleriyse, her hafta pazar günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 22. Bölümde Neler Oldu?

Engin’in ölümünün sır perdesini aralamaya devam eden Yargı dizisi, 27 Şubat 2022 Pazar günü 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin yayınlanan 22. son bölümünde; Engin’in karar duruşmasının yapılacağı büyük gün yaklaşırken, Yekte, tüm kozlarını tek tek oynamaya başladı. Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin’in aklanması için çalışırken, bir yandan da Yekta’nın elindeki kozları öğrenmek için harekete geçmek durumunda kaldı. Her fırsatta Ilgaz ve Ceylin’e yardım eden Savcı Pars ise, karşısına çıkarılan yeni deliller ışığında iyice köşeye sıkışmaya başladı. Bu esnada iyice arada kalan Pars, adaleti sağlamak için adeta çırpınırken; Yekta, onu köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yaptı. Ilgaz ile Ceylin’in en önemli tanıklarının intihar etmesi ise, onları bir hayli zor durumda bıraktı. Ancak, Engin’in öldüğü halde duruşmada yapacağı sürpriz, davanın tüm dengesini bir kez daha değiştirdi.

Yargı Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir düğümün eşiğinde olan Yargı dizisi, 6 Mart 2022 Pazar günü 23. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 23. yeni bölüm fragmanına göre; Engin’in ardında bıraktığı video, tüm dengeleri bir kez daha değiştirecek. Bu videoyu Ilgaz’dan saklamak için harekete geçen Ceylin, bu konuda başarılı olamayacak ve Ilgaz ile video konusunda yüzleşmek zorunda kalacak. Ilgaz’ın Eren ile birlikte videoda gördükleri için harekete geçeceği Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

06 Mar 2022 - 09:45 - Dizi Fragmanları

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