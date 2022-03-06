- 06 Mar 2022 - 09:44

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 37. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 37. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 37. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta heyecan dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitleyecek olan Teşkilat dizisi, 37. bölüm fragmanını yayınlamış bulunuyor. O fragmana damga vuran ise, Yıldırım’ın devreye sokacağı o tehlikeli plan oluyor! Peki, Teşkilat dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 36. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel bir ekibin vatanları için canını feda etmeye hazır oldukları bir kahramanlık hikayesini konu alan Teşkilat dizisi, usta oyunculuk performanslarıyla ikinci sezonuna başlamış bulunuyor. Aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini her pazar ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini saat 20.00’da yeni bölümleriyle alıyor.

Teşkilat Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Son günlerde aksiyon dolu sahneleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Teşkilat dizisi, 27 Şubat 2022 tarihinde 36. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 36. son bölümünde; kaçırıldığı kampta kalırken Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı öğrenen Serdar, köyü vuracak olan füzeye engel olmak için harekete geçti. Bu saldırıya engel olmak için karargaha da ulaşan Serdar, karargahın köyü boşaltmak için harekete geçmesini sağladı. Tüm ekip, bu saldırıyı engellemek için var gücüyle çalışırken; Pınar, Çetin ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Pınar’ın kimliğini öğrenen Çetin, adeta dağılırken; etrafını sarmış olan polis karşısında harekete geçen Çetin, herkesi şok edecek bir hamle yaptı. Öte yandan Yıldırım, tüm terör saldırısı planlarına tam gaz devam ederken; Ceren ile Halit arasındaki yüzleşme, her şeyi ortaya çıkardı.

Teşkilat Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kahramanlık hikayelerinin bir yenisini daha yazacak olan Mete Başkan ve ekibi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Teşkilat dizisi, 6 Mart 2022 Pazar günü 37. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 37. yeni bölüm fragmanına göre; yeni bir operasyon içerisine girecek olan ekip, bu kez ‘Uyuyanlar’ı hedef alacak. Bu oluşumunun önemli bir ismine ulaşacak olan ekip, bir kripto olduğuna dair istihbarat neticesinde operasyonu daha da genişletecek. Şirket tarafından gözden çıkarılan Yıldırım ise, Türkiye’yi küresel dünyada tek başına bırakmak için çok güçlü bir planı devreye sokacak. Merak ile beklenilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

06 Mar 2022 - 09:44 - Dizi Fragmanları

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