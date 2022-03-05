Survivor 37. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 5 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

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Bireysel dokunulmazlık oyunları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, birleşme partisine gidecek olan isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başlamış bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 38. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Farklı olarak bu hafta haftanın 7 günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ve yarışlarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Nefes kesen bir mücadelenin kapısını aralamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, birleşmeye de git gide yaklaşıyor. Öte yandan mart ayı içerisinde birleşme partisini gerçekleştirecek olan Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın her günü saat 20.00’da yeni bölümünü yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 38. Bölümde Neler Oldu?

Bir yarışmacısına veda ettikten sonra bireysel dokunulmazlık yarışlarının startını veren Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 4 Mart 2022 Cuma günü 38. bölümü ile aldı. Merak ile takip edilen yarışma programlarından biri olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının 38. son bölümünde; geçtiğimiz hafta Evrim, Aşkım ve Yasin ile birlikte eleme potasına giren ve sürgün adasına gönderilen gönüllüler takımından Gökhan, adada bir gruplaşma olduğunu iddia etmesi ile güne damgasını vurdu. Bu gruplaşma polemiği devam ederken, başlayan bireysel dokunulmazlık yarışmalarındaki mücadeleler adeta seyircinin nefesini kesti. Kadınların yarıştığı bireysel dokunulmazlık yarışında finalde karşılaşan Elif ve Nagihan’dan birleşme partisinin biletini kapan isim Elif olurken; erkeklerin yarıştığı bireysel dokunulmazlık yarışında finalde karşılaşan Anıl ve Berkan’dan birleşme partisinin biletini kapan isim Berkan olarak açıklandı.

Survivor All-Star 2022 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 5 Mart 2022 Cumartesi günü 39. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Adım adım birleşmeye giden Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 39. yeni bölüm fragmanına göre, Dominik Cumhuriyeti’nde yeni bir hafta başlayacak. Bireysel dokunulmazlık yarışının son turunu ekranlara getirecek olan Survivor All-Star 2022 yarışması, birleşme partisine dahil olacak olan isimleri de belli edecek. Heyecan ile beklenen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.