İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle!

İbo Show 34. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan İbo Show programı, 34. bölümüne konuk edeceği o isimler ile herkesi şimdiden etkisi altına almış bulunuyor! Peki, İbo Show 6 Mart 2022 Pazar konukları belli oldu mu? İbo Show 33. bölümünde neler oldu, konuklar kimlerdi? İbo Show 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı, konukları kimler? İşte, detaylar…

Eğlencenin ekran adreslerinden biri olan İbo Show programı, Star TV ekranlarındaki ikinci sezonunun startını verdi. Bu sezon daha iddialı konukları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan İbo Show programı, yayın gününde bir değişikliğe gitti ve artık her pazar, saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkmaya başladı.

İbo Show 33. Bölümünde Neler Oldu, Konuklar Kimlerdi?

Türkiye’nin en çok izlenen eğlence programlarından biri olan İbo Show programı, Star TV ekranlarındaki yerini en son 27 Şubat 2022 Pazar günü 33. bölümü ile aldı. İbo Show programının yayınlanan 33. son bölümünde; türkülerinin yanı sıra giydiği tulumu ile de geceye damga vuran Songül Karlı, en sevilen şarkılarını İbo Show seyircisi için seslendirdi. Arabesk ve fantezi müziğinin önemli temsilcileri olan Cengiz İmren, Ümit Yaşar ve Sinan Zorbey birbirinden çok beğenilen şarkılarını seslendirmesinin yanı sıra, özel yaşamlarına dair yaptığı açıklamalarıyla da geceye damgasını vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteriyle adeta hafızalara kazınan Ozan Akbaba’nın da konuk olduğu İbo Show programının son bölümünde, ayrıca; Sakiler Grubu ve Şafak Sezer de yer aldı.

İbo Show 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Konukları Kimler? İbo Show 6 Mart 2022 Pazar Konukları Belli Oldu Mu?

Eğlenceli bir pazar akşamı için geri sayıma başlamış olan İbo Show programı, 6 Mart 2022 Pazar günü 34. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. İbo Show programının yayınlanan 34. yeni bölüm fragmanına göre, programda; seslendirdiği şarkıların yanı sıra besteleriyle de hafızalara kazınmış Ömer Danış, müziğin güçlü isimlerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu, seslendirdiği her parça ile gönüllerde taht kurmuş olan arabesk Kibariye ile geçtiğimiz yıllara “Adana’ya Gel Gidek” şarkısı ve Müslüm filmindeki oyunculuğuyla damga vuran genç şarkıcı Şahin Kendirci yer alacak. Öte yandan İbo Show programına dansları ile eşlik edecek olan oryantal Didem’in yanı sıra, konuklar ile arasındaki atışmalar ile seyirciyi kahkahaya boğacak olan Şafak Sezer de konuk olacak. Eğlencenin çıtasını yükseltecek olan İbo Show programının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanacak.