Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 134. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Beş sezondur reytinglerin zirvesinden düşmeyen Yasak Elma dizisi, bu hafta 134. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni karakteri Handan ile seyircisine büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanan Yasak Elma dizisi, artık daha heyecanlı hale gelmiş bulunuyor! Peki, Yasak Elma dizisi 133. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Entrikalar ile dolu hikayesiyle tam tamına beş sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ve karakterleriyle seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Şimdilerde hikayesine bir de Handan Kılıç karakterini eklemiş olan Yasak Elma dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da seyirci karşısına çıkarıyor.

Yasak Elma Dizisi 133. Bölümde Neler Yaşandı?

Beşinci sezonu ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, seyircisi ile en son 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 133. bölümü ile buluştu. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 133. son bölümünde; Doğan tarafından evden kovulan Kumru, çareyi Ezgi’nin evine sığınmakta buldu. Doğan konuyla ilgili herhangi bir adım atmazken; Kumru’nun akıllanması için bir müddet Ezgi’de kalmasının daha doğru olacağını düşündü. Doğan’ın gerginliğinden son derece rahatsız olan Yıldız ise, Doğan’ı hem mutlu etmek hem de Doğan ile arasındaki sorunları çözmek için Kumru’yu eve döndürmeye karar verdi. Kumru’yu eve döndürmek yerine yanlışlıkla onu kendi ayakları üzerinde durmaya ikna eden Yıldız, Ekin ile Kumru’nun tanışmasına da vesile oldu. Öte yandan Çağatay’ın kışkırtmalarından son derece rahatsız olan Doğan ise, Yıldız’a ilginç bir teklif de bulundu.

Yasak Elma Dizisi 134. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların en entrikalı dizisi olan Yasak Elma, 7 Mart 2022 Pazartesi günü 134. bölümü ile ekran macerasına devam edecek. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 134. yeni bölüm fragmanına göre; Kumru’nun annesi Handan Kılıç’ın geri dönmesi Yıldız ve Doğan’ın arasında gerilim yaratmaya başlayacak. Bu gerilim Kumru ile Doğan arasına da taşınacakken; Handan ile Ender’in işbirliği yapması Yıldız’ı daha da zor durumda bırakacak. Ekin ile Kumru’nun yakınlaşacağı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’d FOX TV ekranlarından yayınlanacak.