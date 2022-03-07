Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Show TV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Üç Kuruş Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Roman mahallesinde geçen hayat hikayelerini anlatan Üç Kuruş dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…
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Her pazartesi seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Üç Kuruş dizisi, bu hafta 17. bölümü ile ekranlara geliyor. Üç Kuruş dizisinin yeni bölümüne damga vuran ise, o işbirliği oluyor! Peki, Üç Kuruş dizisi 16. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Üç Kuruş dizisi ile ilgili tüm detaylar…
Bir seri katil hikayesinden yola çıkarak, seyircisine aksiyon dolu bir hikaye sunan Üç Kuruş dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ay Yapım imzası ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Üç Kuruş dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkarıyor.
Üç Kuruş Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?
Her bölümünde seyircisini duygudan duyguya sürükleyen Üç Kuruş dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 16. bölümü ile aldı. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 16. son bölümünde; sırrı ortaya çıkmasın diye Baybars ile anlaşan Neriman, İrfan’dan kurtulabilmek için yeni bir plan içerisine girdi. Babasının ardından yaptığı hamleler ile Kartal’ı Korkmaz’a karşı iyice dolduran Bahar, Kartal’ın daha akıllıca bir plan yapmasına da önayak oldu. Kartal ile olan kovalamacasının yavaş yavaş sonuna yaklaşan Efe ise, Kartal’ı yakalamak için harekete geçti. Bunun için Çetin’den destek alan Kartal, bu kez kusursuz bir plan yaptığını düşünürken, karşılaştığı sürpriz ile her şeyin daha yeni başladığını anladı.
Üç Kuruş Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Sürükleyici hikayesi ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Üç Kuruş dizisi, 7 Mart 2022 Pazartesi günü 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 17. yeni bölüm fragmanına göre; Neriman'ın İrfan’ın annesinin ölümü üzerine para aldığının ortaya çıkması Kartal ve Leyla’yı derinden etkileyecek. Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı tutuklamak için Çetin’den destek olacak olan Efe’nin yaşamı, Çetin’in Baybars ile anlaşmak zorunda kalmasıyla, tehlikeye girecek. Merak ile takip edilen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.
07 Mar 2022 - 17:21 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.