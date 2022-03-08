Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baba 4. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların çiçeği burnunda dizisi olan Baba, bu hafta 4.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölümü için geri sayıma geçmiş olan Baba dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise, o tartışma damga vurmuş bulunuyor! Peki, Baba dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 3. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni bir dizi olmasına rağmen her hafta gördüğü ilgiyi biraz daha artırır hale gelmiş olan Baba dizisi, şimdilerde hikayesini derinleştirmeye başladı. Başrollerinde usta isimlerden biri olan Haluk Bilginer ile genç oyuncuların en gözdelerinden biri olan Tolga Sarıtaş’ın başrollerini paylaştığı Baba dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saatler 20.00’ı gösterdiğinde Show TV ekranlarına getiriyor.

Baba Dizisi 3. Son Bölümde Neler Oldu?

Hikayesini yeni anlatmaya başlamış olan Baba dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 1 Mart 2022 Salı günü 3. bölümü ile aldı. Baba dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; Saruhanlı ailesinin köşke ve yeni hayatlarına alışması, bir hayli zor olmaya başladı. Kadir’i yanında görmek istediği için Ödemiş’e giden Emin ise, oğlunu da yanına alarak, yola düştü. Bu sayede aralarındaki yüzleşmeyi gerçekleştirmek için önemli bir fırsat yakalayan Kadir ve Emin, arabalarının yolda kalmasıyla birlikte eteğindeki tüm taşları dökmeye başladı. Öte yandan köşkte devam eden yeni hayata alışma çabaları, aile arasındaki gerginliği git gide artırır hale geldi. Servet’i tuzağa çekmek için harekete geçen İlhan ise, Servet’i gizlice takip etmeye başladı. Ayrıca, İstanbul’a gelen Kadir, İlhan ile ilk kez tanıştı.

Baba Dizisi 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarındaki taze yolculuğuna her geçen gün gördüğü ilgiyi artırarak devam eden Baba dizisi, 8 Mart 2022 Salı günü 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Baba dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göre; Emin ve Kadir arasında bu kez, Büşra’nın kocası Ahmet gerginliği yaşanmaya başlayacak. İlhan’ın Büşra’ya hediye alması, krizi daha da büyütecekken; konuya Servet de dahil olacak. İlhan’ın tuzağına düşecek olan Servet ile ekranlara gelmeye hazırlanan Baba dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.