- 08 Mar 2022 - 07:23

Destan 14. Bölümü 2022 Full İzle! 8 Mart 2022 Destan 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Destan 14. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Efsaneden beslenen hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Destan dizisi, şimdilerde 14. bölümü için geri sayıma başlıyor. Merak ile takip edilen hikayesinden yeni bir bölüm daha yayınlayan Destan dizisi, bu hafta bambaşka bir Batuga ve Akkız ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Destan dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 13. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

ATV ekranlarının en çok ilgi gören yapımlarından biri olmayı başarmış olan Destan dizisi, yeni bölümleri ve çok sevilen hikayesinin macera dolu sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tarihin en ünlü aşk destanlarından biri olan Akkız ve Batuga’nın hikayesini konu alan Destan dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlıyor.

Destan Dizisi 13. Son Bölümde Neler Oldu?

Destansı hikayesinin aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Destan dizisi, ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına en son 1 Mart 2022 Salı günü 13. bölümü ile çıktı. Destan dizisinin 13. son bölümünde; Alpagu Han’ın konuştuğunu anladığı Batuga, bu kez kendi canı ile sınav vermeye başladı. Batuga’yı hedefine alan Alpagu Han, onu öldürmeye karar verdi. Batuga’nın Alpagu Han’dan kurtulması gerektiğini düşünen Temur ve Saltuk harekete geçerken; zindanda kilitli olan Akkız da Batuga’nın yanında durmaya karar verdi. Kaçmanın bir çözüm olmadığını anlayan Batuga ise, babası Alpagu Han ile yüzleşmeye ve gerekirse bu uğurda ölmeye karar verdi. Tam boğulacağı sırada babasından gözünün içerisine bakması isteyen Batuga, annesine yapılanları da Alpagu Han’a hatırlatmayı ihmal etmedi.

Destan Dizisi 14. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Geçmişte yaşamış destansı bir aşka ışık tutan Destan dizisi, 8 Mart 2022 Salı günü 14. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Destan dizisinin yayınlanan 14. yeni bölüm fragmanına göre; babası Alpagu Han’ın elinden kurtulmayı başaran Batuga, tüm obalar tarafından büyük bir sevgi ile karşılaşacak. Bunun yanı sıra babasına meydan okumaya da devam eden Batuga’nın bu hareketi, kendisini ve Akkız'ı bir kez daha Alpagu Han’ın hedefi haline getirecek. Her türlü tuzağa hazırlıklı olan Batuga ve Akkız, Türkleri korumak için büyük bir mücadeleye başlayacak. Sevilen yapımlar arasındaki yerini almış olan Destan dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

08 Mar 2022 - 07:23 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle!
Yargı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 37. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 37. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 40. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 6 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 40. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 6 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! “Sefer abi kurtuldu!” mask
Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! “Sefer abi kurtuldu!”
Kardeşlerim 42. Bölüm Full İzle? 5 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 42. Bölüm Full İzle? 5 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle!
Yargı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 37. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 37. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 40. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 6 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 40. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 6 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! “Sefer abi kurtuldu!” mask
Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! “Sefer abi kurtuldu!”
Kardeşlerim 42. Bölüm Full İzle? 5 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 42. Bölüm Full İzle? 5 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi Bu Akşam Var Mı? Üç Kız Kardeş Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kız Kardeş Bugün Var Mı? İşte Kanal D 7 Mart 2022 Yayın Akışı mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Bu Akşam Var Mı? Üç Kız Kardeş Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kız Kardeş Bugün Var Mı? İşte Kanal D 7 Mart 2022 Yayın Akışı
İclal Aydın Üç Kız Kardeş Kitabının Özeti Nedir? Üç Kız Kardeş Finalde Ne Oluyor? Üç Kız Kardeş Dizisinin Hikayesi Gerçek Mi, Uyarlama Mı? mask
İclal Aydın Üç Kız Kardeş Kitabının Özeti Nedir? Üç Kız Kardeş Finalde Ne Oluyor? Üç Kız Kardeş Dizisinin Hikayesi Gerçek Mi, Uyarlama Mı?
Camdaki Kız'da Sedat'a Cezaevi Şoku? O Sahneler Tüyleri Diken Diken Etti! Elleri Kanlar İçerisinde Kaldı! Yapımcı Bile Sedat'ı Durduramıyor, Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Camdaki Kız'da Sedat'a Cezaevi Şoku? O Sahneler Tüyleri Diken Diken Etti! Elleri Kanlar İçerisinde Kaldı! Yapımcı Bile Sedat'ı Durduramıyor, Sosyal Medya Sallanıyor…
Gönül Dağı Dizisinde Asuman Şoku Yaşandı! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok… mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman Şoku Yaşandı! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok…
Yasak Elma Bombaları Tek Tek Patlattı! Öyle Bir Transfer Atağın Geçti ki; O Diziden de Oyuncu Aldı! Biri Bitiyor, Biri Uçuyor! mask
Yasak Elma Bombaları Tek Tek Patlattı! Öyle Bir Transfer Atağın Geçti ki; O Diziden de Oyuncu Aldı! Biri Bitiyor, Biri Uçuyor!
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Show TV’ye Büyük Üç Kuruş Darbesi! Baba ve Oğlum Dizileri Öyle Bir Şey Yaptı ki, Kimse İnanamıyor! Öylece Bakakalıdı… mask
Show TV’ye Büyük Üç Kuruş Darbesi! Baba ve Oğlum Dizileri Öyle Bir Şey Yaptı ki, Kimse İnanamıyor! Öylece Bakakalıdı…
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 8 Mart Baba Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 134. Bölüm Full İzle! 7 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 17. Bölüm Full İzle! 7 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 6 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full Kesintisiz İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 37. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 37. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status