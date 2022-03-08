Destan 14. Bölümü 2022 Full İzle! 8 Mart 2022 Destan 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Destan 14. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Efsaneden beslenen hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Destan dizisi, şimdilerde 14. bölümü için geri sayıma başlıyor. Merak ile takip edilen hikayesinden yeni bir bölüm daha yayınlayan Destan dizisi, bu hafta bambaşka bir Batuga ve Akkız ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Destan dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 13. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

ATV ekranlarının en çok ilgi gören yapımlarından biri olmayı başarmış olan Destan dizisi, yeni bölümleri ve çok sevilen hikayesinin macera dolu sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tarihin en ünlü aşk destanlarından biri olan Akkız ve Batuga’nın hikayesini konu alan Destan dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlıyor.

Destan Dizisi 13. Son Bölümde Neler Oldu?

Destansı hikayesinin aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Destan dizisi, ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına en son 1 Mart 2022 Salı günü 13. bölümü ile çıktı. Destan dizisinin 13. son bölümünde; Alpagu Han’ın konuştuğunu anladığı Batuga, bu kez kendi canı ile sınav vermeye başladı. Batuga’yı hedefine alan Alpagu Han, onu öldürmeye karar verdi. Batuga’nın Alpagu Han’dan kurtulması gerektiğini düşünen Temur ve Saltuk harekete geçerken; zindanda kilitli olan Akkız da Batuga’nın yanında durmaya karar verdi. Kaçmanın bir çözüm olmadığını anlayan Batuga ise, babası Alpagu Han ile yüzleşmeye ve gerekirse bu uğurda ölmeye karar verdi. Tam boğulacağı sırada babasından gözünün içerisine bakması isteyen Batuga, annesine yapılanları da Alpagu Han’a hatırlatmayı ihmal etmedi.

Destan Dizisi 14. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Geçmişte yaşamış destansı bir aşka ışık tutan Destan dizisi, 8 Mart 2022 Salı günü 14. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Destan dizisinin yayınlanan 14. yeni bölüm fragmanına göre; babası Alpagu Han’ın elinden kurtulmayı başaran Batuga, tüm obalar tarafından büyük bir sevgi ile karşılaşacak. Bunun yanı sıra babasına meydan okumaya da devam eden Batuga’nın bu hareketi, kendisini ve Akkız'ı bir kez daha Alpagu Han’ın hedefi haline getirecek. Her türlü tuzağa hazırlıklı olan Batuga ve Akkız, Türkleri korumak için büyük bir mücadeleye başlayacak. Sevilen yapımlar arasındaki yerini almış olan Destan dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.