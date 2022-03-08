Masumlar Apartmanı 61. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 8 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 61. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Her defasında gündemlere gelmeyi başaran Masumlar Apartmanı dizisi, bu hafta 61. bölümü ile TRT1 ekranlarına gelmek için hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüne ise, Han’ın değişimi damga vuruyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 60. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 61. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başladığı ilk günden bugüne büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam edilen Masumlar Apartmanı dizisi, her hafta hikayesini daha heyecanlı hale getirmek için büyük bir çaba harcıyor. Bu aralar Safiye, Han ve Gülben kardeşlerin korkuları ile yüzleşmelerini konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da seyirci karşısına çıkarıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 60. Son Bölümde Neler Yaşandı?

İki sezondur gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarmış olan Masumlar Apartmanı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 1 Mart 2022 Salı günü 60. bölümü ile aldı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 60. son bölümünde; Naci’nin hastalığını öğrenen Safiye, Naci ile geriye kalan günlerini mutlu bir şekilde gerçekleştirmek için harekete geçti. Bunun için travmalarından ve kokularından kurtulması gerektiğini anlayan Safiye, herkesi şaşırtacak derecede büyük adımlar attı. Bu adımların başına ailesi ile ilk kez yemeğe çıkmayı alan Safiye, Naci’yi bu kararı ile bir hayli şüphelendirdi. Gülben, Abidin ile yaşadığı yeni kriz sonrası travmalarına geri dönerken; Han, Ceylan’ı bir kez daha kaybetmemek için harekete geçti. Karanlık tarafını saklamayı çok iyi başaran Han, Ceylan’a değişmiş gibi davranmaya karar verdi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 61. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Şimdilerde travmalarını ardında bırakmaya hazırlanan kardeşlerin hikayesini konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini 8 Mart 2022 Salı günü 61. yeni bölümü ile alacak. Seyircisinin iki sezondur soluksuz takip ettiği Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanına göre; geçirdiği kriz sayesinde babasını evden attığını fark edecek olan Safiye, ailesini kendisinden korumak için büyük bir adım atacak. Hamilelik haberini alan Gülben’in korkuları artarken; Han, Ceylan’ın karşısına bambaşka biri olarak çıkacak. Naci’nin Safiye’yi iyileştirmek için harekete geçeceği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TRT1 izleyicisiyle buluşacak.