Evlilik Hakkında Her Şey 22. Bölüm Full İzle! 8 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Efe isimli yeni karakteriyle gönülleriyle bir kez daha fethetmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu hafta 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak ile takip edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde gündem olan ise, kuşkusuz Haluk’un herkesi vurması oluyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Hikayesini her defasında daha da heyecanlı hale getirmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, Yıldırım’ın ölümünün ardından Efe isimli yeni bir karakter ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Bu haliyle de bir hayli gündem olmayı başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 21. Son Bölümde Neler Oldu?

Yeni sezonun reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX TV ekranlarına en son 1 Mart 2022 Salı günü 21. bölümü ile geldi. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 21. son bölümünde; Yıldırım’ın ölümünü bir türlü atlatamayan Azra, kendisini ve annesini suçlamaya başladı. Geçen bir sene içerisinde avukatlık yapmaya bırakmış olan Azra, Buket’in intiharının ardından kitap yazan Haluk’tan Efe isimli yeni bir avukatın şovuyla şüphelenmeye başladı. Buket’e haksızlık ettiğini anlayan Azra, bu durumu düzeltmek için Haluk’un maskesini düşürmeye karar verdi. Bu nedenle şirkete geri dönen Azra, yeniden avukatlık yapmaya başlarken; Çolpan, kendi hukuk bürosunu açtı. Sanem ve Bora birlikte çalışmaya gizli gizli devam ederken; Güneş ve Yalın ise, çocuklarının doğum yaklaştıkça daha da gergin hale geldi.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 22. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yıldırım’ın ölümünün kaza olmadığının ortaya çıkmasıyla daha da heyecanlı hale gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 8 Mart 2022 Cuma günü 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 22. yeni bölüm fragmanına göre; Azra, Efe’yi de yanına alarak Yıldırım’ın katilinin peşine düşecek. Buket’in şüpheli ölümü hakkında araştırmalarına devam eden Efe ise, Yıldırım’ın katilinin Haluk olduğundan şüphelenmeye başlayacak. Bütün Cevher kızları ve Arsen hukuk bürosunun peşine düştüğü Haluk’un Bora ve Azra’yı vuracağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.