- 08 Mar 2022 - 07:29

Üç Kız Kardeş 3. Bölüm Full İzle! 8 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 2. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…

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Üç kız kardeş Dizisi 3. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının yeni gözdesi haline gelmiş olan Üç Kuruş dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanını da seyircisiyle buluşturan Üç Kuruş dizisi, şimdiden ses getirmeyi başarıyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 2. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, Süreç Film imzası ile yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Birbirine sımsıkı bağlı olan üç kız kardeşin hikayesini konu alan Üç Kız Kardeş dizisi, sevilen oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi de başarmış bulunuyor. Farklı konusuyla da bir hayli ilgi çeken Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 2. Son Bölümde Neler Oldu?

Türkan'ın evliliğinde yaşanan büyük krizi konu aldığı 2. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini 1 Mart 2022 Salı günü alan Üç Kız Kardeş dizisi, son bölümü ile bir hayli ses getirdi. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; aklı hala Mine’de olan Somer, düğün gecesi Türkan’a her şeyi itiraf etti. Duyduğu gerçek karşısında adeta yıkılan Türkan, evliliğinin oyun olmasını öğrenmesiyle dağıldı. Türkan, öğrendiği gerçekten sonra eve dönmeye karar verirken; ağır yaralanması sonucu hiçbir yere kıpırdayamaz oldu. Eve döndüğünde Türkan’ı o halde gören Somer, hemen hastanenin yolunu tutarken; Mine’yi de bu hareketiyle kızdırdı. Dönüş’ün sınav stresi nedeniyle bayılması ailenin bu kez hastanede bir araya gelmesine neden oldu. Türkan’ın hastanede olduğunu duyan Derya ise, ablasının evliliğinde olan krizi anladı ve bu krizin peşine düştü.

Üç Kız Kardeş Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Önemli bir karar aşamasında olan Somer ve Türkan’ın ilişkisindeki yeni boyutu ekranlara getirecek olan Üç Kız Kardeş dizisi, 8 Mart 2022 Salı günü 3. bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göre; Sadık, kızı Türkan’ın çektiği sıkıntılar karşısında büyük bir adım atacak. Somer ise, Türkan’a boşanmayı teklif edecek. Ekranlara ısınmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

08 Mar 2022 - 07:29 - Dizi Fragmanları

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