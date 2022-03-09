Survivor All-Star 43. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Birleşme partisinin ardından sembol yarışlarına başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, adım adım büyük gün yaklaşıyor. Mart ayı içerisinde gerçekleşecek olan birleşme partisinden önce son eleme adaylarını da belirleyen Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftanın eleme adaylarını bugün netleştiriyor. Peki, Survivor All-Star 2022 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 42. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Edis’in sahne alacağı birleşme partisi için geri sayıma başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, her gün daha heyecanlı bir şekilde seyircisinin karşısına TV8 ekranlarından çıkmaya devam ediyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarında olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Survivor All-Star 2022 42. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi? 8 Mart Survivor Eleme Adayları Kimler, Sürgüne Kim Gitti?

Bu haftaki eleme adaylarını yavaş yavaş netleştirmeye başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 8 Mart 2022 Salı günü 42. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının ekranlara gelen son bölümünde; haftanın ikinci takım dokunulmazlığı yarışı gerçekleştirildi. Gerçekleştiren yarışın ardından ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı oldu. Eleme konseyinde bir isim belirlemek zorunda olan ünlüler takımı ise, 6 ay olan Birsen’i hem sürgün kampına hem de eleme potasına gönderdi. Eleme potasına giden Birsen, takım arkadaşlarına sitem ederken; potadan çıkacağını da vurgulamayı ihmal etmedi. Öte yandan salı günü performans birincilerini belirleyen Survivor All Star 2022 yarışması, ünlülerde performans birincileri olan Nagihan ve Bora’ya günün dokunulmazlığını verdi.

Survivor All-Star 2022 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Heyecanla takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının 43. bölümü 9 Mart 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 43. yeni bölüm fragmanına göre ise, bugün haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Aynı zamanda iletişim ödülü için de parkura çıkacak olan yarışmacılar, aileleri ile iletişim içerisine girebilmek için nefes kesen bir mücadele verecek. Haftanın son eleme adayının da belli olacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.