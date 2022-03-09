Sadakatsiz 52. Bölüm Full İzle! 9 Mart 2022 Sadakatsiz 52. Son bölüm Kanal D ve Youtube Canlı İzleme Linki ve Bölüm Özeti…

Sadakatsiz 52. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Geçtiğimiz hafta Aras’a veda eden Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini bir hayli meraklandırmaya başlıyor. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Asya’nın ettiği o intikam yemini, bu merakın daha da artmasını sağlıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 51. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Aldatma hikayesinden yola çıkarak, iki sezondur her anında seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarmış olan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleri ile adım adım finaline yaklaşıyor. Sezon sonunda finale gideceğini duyurmuş olan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümlerini ise, hala her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Sadakatsiz Dizisi 51. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Finaline adım adım yaklaşmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 2 Mart 2022 Çarşamba günü 51. bölümü ile aldı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 51. son bölümünde; hastası ile arasında yaşadığı sıkıntıyı çözmek için harekete geçen Asya, Aras’ın da yardımıyla kendisine kurulan tuzağı kanıtladı. Tekirdağ ile ilgili tüm sorunlarını çözen Asya, Aras ile Londra’ya gitmek için geri sayıma başlamışken; Gönül’ün Asya’ya oynadığı yeni oyun Ali krizinin daha da büyümesini sağladı. İpek’i Ali’ye karşı kullanan Gönül, Asya’nın Tekirdağ’da kalması için elinden geleni yaparken; Asya’nın karşılaştığı her bir engel Aras ile arasının daha da açılmasına neden oldu. Yaşadığı problemler nedeniyle Aras ile Londra’ya gitmekten vazgeçen Asya, Derin’i Selçuk ve Nil’in düğününe giderek bir hayli rahatsız etti. Öte yandan Londra’ya gitmede son derece kararlı olan Aras, Asya’yı Tekirdağ’da bırakarak, evine döndü.

Sadakatsiz Dizisi 52. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini her defasında daha da heyecanlı hale getirmeye devam eden Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri, seyircileri tarafından büyük bir merak ile bekleniyor. Ancak, Sadakatsiz dizisi, 9 Mart 2022 Çarşamba günü ekranlara gelmesi gereken 52. yeni bölümünü ekranlara getirmemeyi planlamış bulunuyor. Seyircisine üzen bu haberin nedeni bilinmezken; Sadakatsiz dizisinin Kanal D ekranlarının yayın akışındaki yerini İclal Aydın’ın çok okunan romanından aynı isimle ekranlara uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin tekrarı alıyor.