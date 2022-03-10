Bir Zamanlar Çukurova 127. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 127. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Hakan ile Fikret’in arasındaki buzların eriyeceği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün yayınlanan fragmanı herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 126. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

ATV ekranlarının bu sezon yayınlanan en eski dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya ve ele aldığı dönem hikayesini anlatmaya devam ediyor. Sürükleyici bir hikayeye sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 126. Bölümde Neler Yaşandı?

Hakan’ın kimliğinin açığa çıkmaya çok yaklaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 3 Mart 2022 Perşembe günü 126. bölümü ile aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 126. son bölümünde; Hakan’ın kimliğini öğrenmek için yola düşen Fikret ve Çetin, Hakan’ın kimliğini ortaya çıkarmak için gittiği Beyrut’ta başlayan iç savaş ile ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Savaşın tam ortasında kalan Fikret’ten haber alamayan Züleyha, yardım istemek için Hakan’a koştu. Fikret’in Beyrut’a neden gittiğini merak eden Hakan, canını hiçe sayarak, Fikret’i kurtarmak için Beyrut’a gitti. Adana’da kalan Züleyha ise, önündeki önemli bir ihale için hazırlıklara başladı. Bu hazırlıktan haberdar olan Çolak, Betül ile buluşmaya karar verdi. Betül’e yeni bir işbirliği teklifinde bulunan Çolak, ikilinin arasındaki ilişkinin seyrini de değiştirmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 127. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Giderek seyircisinin dikkatini daha çok çekmeye başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 10 Aralık 2022 Perşembe günü 127. bölümü ile ATV ekranlarına gelecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 127. yeni bölüm fragmanına göre; Hakan, Fikret’in hayatını kurtaracak. Hakan’ın bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacak olan Fikret, Hakan’ın gerçekte Mehmet Kara olduğunu açıklamayacak. Hakan ile Züleyha ise, ihale nedeniyle Çolak ve Betül ile karşı karşıya gelecek. Züleyha’nın Hakan ile ilgili şüphelerinin son bulmadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.