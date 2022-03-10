- 10 Mar 2022 - 00:04

Mahkum Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 10 Mart Mahkum Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX  Ekranlarının bomba dizilerinden olan Mahkum Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Sıkı bir adrenalin serüveni yaşatacak Mahkum dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Mahkum 13. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Fırat’ın firarının ardından seyircisinin pür dikkat izler hale geldiği Mahkum dizisi, bir haftadır merakla beklenen yeni bölüm fragmanını yayınlamış bulunuyor. Yeni bölümünde Barış’a dair sırları açığa çıkaracak olan bir yüzleşmeye ev sahipliği yapacak olan Mahkum dizisinin yeni bölümü ise, bugün yayınlanıyor. Peki, Mahkum dizisi 13. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Adaleti sağlama mücadelesi için hapishaneden firar etmek zorunda kalan Savcı Fırat ile Türkiye’nin zengin ailelerinden birinin oğlu olan Barış’ın arasındaki kovalamacaya dayanan Mahkum dizisi, reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor. Her hafta seyircisinin iple çektiği perşembe günü ekranlara gelen Mahkum dizisi, saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mahkum Dizisi 12. Bölümde Neler Oldu?

Hapishaneden kaçış hikayesiyle daha da heyecanlı hale gelen Mahkum dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 3 Mart 2022 Perşembe günü 12. bölümü ile aldı. Mahkum dizisinin yayınlanan 12. son bölümünde; hapishaneden kaçmayı başaran Fırat ve arkadaşları için sınav henüz yeni başladı. Gözden uzakta bir restoranın arkasında yaşamaya başlayan Fırat ve arkadaşları, kaçıştan sonraki hayatlarını incelikli bir şekilde planladı. Bu nedenle Fırat, savcılığa geri dönmek ve geri döndükten sonra arkadaşlarını kurtarmak için suçsuzluğunu kanıtlayacak olan bıçağın peşine düştü. Fırat’ın kaçışı ile tüm planları altüst olan Barış, Nazlı’yı bir kez daha Fırat’a karşı kullanmaya karar verdi. Bu esnada bir de köstebek meselesi ile uğraşan Barış, yasadışı kaçakçılık karteline köstebek olarak ölen Savaş’ı yani Barış’ı vermeye karar verdi. Bunun için Fırat ile buluşması gereken Barış, Fırat’ın çiftlikte buluşmak istemesinden şüphelenirken; Fırat’ın arkadaşları Fırat ile Barış yemek yerken bıçağın peşine düştü.

Mahkum Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Sürükleyici sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Mahkum dizisi, 10 Mart 2022 Perşembe günü 13. bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 13. yeni bölüm fragmanına göre; Barış, Fırat’tan cinayet bıçağını aldığını düşünürken, karşılaştığı sürpriz ile oldukça sinirlenecek. Bir yandan da Sinyor ile buluşmak için gün saymaya başlayacak olan Barış, Sinyor mevzusu yüzünden babası ile karşı karşıya gelecek. Fırat’ın cinayet bıçağının peşinde olmaya devam edeceği Mahkum dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

10 Mar 2022 - 00:04 - Dizi Fragmanları

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