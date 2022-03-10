- 10 Mar 2022 - 00:07

Emanet 334. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her yeni bölümü ile izleyicilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Emanet ile ilgili son bölüm fragmanını ve canlı yayın linkine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar…

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Emanet 9 Mart 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Seher ile Yaman’ın aşkını yeni sınavlardan geçiren Emanet dizisi, bugün 334. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emanet dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise, Yaman’ın aldığı o karar damga vuruyor! Peki, Emanet dizisi 334. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 333. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Kardeşlerinden kendisine kalan Yusuf isimli yeğenleri aracılığıyla tanışan Seher ile Yaman’ın zorluklar ile dolu yaşamını konu alan Emanet dizisi, şimdilerde iki aşığın önüne bir taş daha çıkarıyor. Hafta boyunca Kanal 7 ekranlarından günlük dizi olarak yayınlanan Emanet dizisinin yeni bölümleri ise, saat 19.00’da yayınlanıyor.

Emanet Dizisi 333. Bölümde Neler Oldu?

Her bölümü ile Seher ile Yaman’ın kalpleri eriten aşkını daha da derinleştiren Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 9 Mart 2022 Çarşamba günü 333. bölümü ile aldı. Emanet dizisinin yayınlanan 333. son bölümünde; Seher’in verdiği ölüm kalım savaşı Yaman’ı üzüntüden ve öfkeden deliye döndürmeye başladı. Hastanede Seher’in yanından bir an olsun ayrılmayan Yaman, eşi Seher’in gözlerini açması için sürekli olarak dua etti. Sonunda duaları kabul olan Yaman’ın eşi Seher’in gözlerini açması Yaman’ı bir hayli sevindirirken; Seher’in Yaman’a sorduğu soru, onu adeta yıktı. Hafızasını kaybeden Seher, Yaman’ı tanıyamadı. Öte yandan Duygu ile Volkan’ın işbirliği Ali’yi delirtmeye devam etse de onu yolundan vazgeçiremedi. Hedefinden asla vazgeçmeyen Ali, Yasemin’i yakalamayı başardı. Yasemin’i Ali’nin yanında gören Duygu ise, gözyaşlarına hakim olamadı.

Emanet Dizisi 334. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Haftalık yolculuğunun yavaş yavaş sonuna yaklaşan Emanet dizisi, 10 Mart 2022 Perşembe günü 334. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Emanet dizisinin yayınlanan 334. yeni bölüm fragmanına göre; Seher’in hafıza kaybı yaşadığını öğrendikten sonra bu hafıza kaybının kalıcı da olabileceğini öğrenen Yaman, adeta yıkılacak. Seher’in Yaman’a söylediği; “Sen bir yabancıdan başkası” değilsin sözleriyse Yaman’ı daha da yaralayacak. Durmuş Özkan’ın cinayeti ile ilgili doğru olanı yapmaya karar veren Duygu, her şeye rağmen kardeşini adalete teslim edecek. Hafta içi her gün ekranlara gelen Emanet dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak.

10 Mar 2022 - 00:07 - Dizi Fragmanları

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