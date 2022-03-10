Camdaki Kız 34. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 34. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Bir haftadır seyircisinin sabırsızlıkla beklediği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, nihayet bugün Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Nalan’ın bebeğini kaybedeceği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne damga vuracak olan o sahne ise, şimdiden çok konuşulmaya başlanıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 33. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına yayınlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Adeta cam fanus içinde büyütülen Nalan’ın çocukluk ve evlilik travmalarını konu alan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Camdaki Kız Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

Hikayesinin ikinci sezonuna devam eden Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 3 Mart 2022 Perşembe günü 33. bölümü ile aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 33. son bölümünde; Alp’in söyledikleriyle Alp’e belli etmese de dağılan Nalan, Sedat’a hesap sormak için otelin yolunu tuttu. Sedat’a okkalı bir tokat patlatan Nalan, Sedat’tan bir açıklama bekledi. Sedat, ilişkisinin Cana ile kendisinin bekarken yaşandığı söylerken, Nalan’ı ikna etmeyi başardı. Ancak, duyduklarını aklından çıkaramayan Nalan, Sedat’tan gitgide uzaklaşmaya başladı. Alp’in yaptığına son derece öfkelenen Sedat, yanına Levent’i de alarak, Alp ile konuşmaya gitti. Ancak, konuşma kavgaya dönünce Alp, yediği yumrunun intikamını almak için harekete geçti. Sedat ile Nalan’ın çıktığı yürüyüşte tuttuğu adamları onların üzerine salan Alp, Nalan’ın kavga esnasında bir darbe almasına neden oldu. Darbe sonrası kanaması olduğunu fark eden Nalan, bebeği için endişelenmeye başladı.

Camdaki Kız Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Nalan’ın dram dolu yaşamını ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, 10 Mart 2022 Perşembe günü 34. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 34. yeni bölüm fragmanına göre; Alp tarafından Sedat’a yöneltilen saldırı esnasında karnına darbe alan Nalan, bu darbe sonrası kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybettiğini öğrenecek. Nalan, bu haber ile iyice dağılırken; Hayri, Nalan’ın intikamını almak için harekete geçecek. İntikam için harekete geçen diğer isimler olan Feride, Cana’nın peşindeyken; Rafet, Alp’in peşine düşecek. Seyircisinin büyük bir heyecan ile beklediği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.