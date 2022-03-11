Arka Sokaklar 618. Bölüm Full İzle! 11 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 618. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 582. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Bu sezon da çok konuşulanlar arasındaki yerini almaya başaran Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleri ve yeni operasyonları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta 618. bölümünü yayınlayacak olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ı büyük bir sürpriz bekliyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 618. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 617. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Rıza Baba’nın ailesi gibi gördüğü ekibi ile maceradan macera koştuğu yaşamını konu alan Arka Sokaklar dizisi, 16. sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Sadık seyirci kitlesini korumaya hala devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümlerini ise, cuma günleri saat 20.00’da seyircisi ile buluşturuyor.

Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölümde Neler Yaşandı?

Operasyondan operasyona koşan ekibi ile bir hayli sevilen Arka Sokaklar dizisi, Kanal D seyircisinin karşısına en son 4 Mart 2022 Cuma günü 617. bölümü ile çıktı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 617. son bölümünde; seri katillik suçuyla aranan Poyraz, son cinayetinde ardında bıraktığı ipucundan habersiz, cinayetlerine devam etti. Ancak, adım adım Poyraz’ın peşinde olan Selin, Poyraz’ın ardında bıraktığı o ipucuna ulaştı ve Poyraz’a çok yaklaştı. 20 yıl hapis yattıktan sonra simitçilik yapmaya başlayan Ayhan Kırali ile karşılaşmasının ardından kendisini büyük bir tehlike içerisinde bulun Mesut ise, bu sorunu tek başına çözmek zorunda kaldı. Öte yandan tüm ekip, kaçırılan küçük kız Irmak’ın eşine düştü. O bölgede çocuk kaçırma vakalarının arttığını fark eden ekip, bir çocuk çetesinin peşinde olduğunu hemen aldı.

Arka Sokaklar Dizisi 618. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Aksiyon dolu sahneleri ile her hafta operasyondan operasyona koşan başarılı bir ekibi ekranlara getirmeye devam eden Arka Sokaklar dizisi, 11 Mart 2022 Cuma günü 618. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Yeni bir operasyon ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 618. yeni bölüm fragmanına göre ise; ekip, bu kez bir terör olayının peşine düşecek. Terör saldırısının Hüsnü Komiser’in evine yapılacağını öğrenen ekip, soluğu orada alsa da Hüsnü Çoban çoktan bombalı düzeneğe basmış olacak. Seyircisinin 16 sezondur soluksuz izlediği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.