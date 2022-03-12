- 12 Mar 2022 - 00:41

Aziz Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 11 Mart 2022 Aziz Dizisi 17. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 11 Mart 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin verdiği Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından yaşanan yılları konu alan Aziz dizisi, bu hafta 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Çok konuşulacak sahneleri ile Show TV ekranlarına gelecek olan Aziz dizisinin yeni bölümüne ise, Aziz’in yapacağı o fedakarlık damga vuruyor. Peki, Aziz dizisi 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 16. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’ın verdiği bağımsızlık mücadelesini konu almasıyla harika bir dönem hikayesi ekranlara getirmeye devam eden Aziz dizisi, tarih kokan sahneleri ile reytinglerin zirvesini ele geçirmeyi başarıyor. Her hafta günlerce konuşulan Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, cuma günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 16. Bölümde Neler Oldu?

Ekranların sevilen dönem hikayelerinden biri haline gelmiş olan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini ne son 4 Mart 2022 Cuma günü 16. bölümü ile aldı. Aziz dizisinin yayınlanan 16. son bölümünde; Pierre’in her türlü engellemelerine karşı elindeki halıları satmayı başaran Aziz, Pierre’i buna izin vermeye ikna edecek bir plan yaptı. Halıları çeyizlerin arasına saklayan Aziz, çeyizlerin yola çıkacağı zaman gazetecileri de çağırarak, Pierre’i olaya ses çıkaramayacak pozisyona getirdi. Aziz’den dolayı Pierre ile arası açılan Galip Payidar ise, atölyesini kaybetti. Aziz ile Dilruba’nın yeniden birlikte olduğunu öğrenen Adem ise, bu kez Dilruba’dan vazgeçmeye karar verdi. Onu Madam Elena ile aldatan Adem, Aziz’e yakalanınca Dilruba, Adem, Efnan ve Aziz dörtlüsünün arasındaki dengeler bir kez daha değişti.

Aziz Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Reytinglerin zirvesindeki yerini kimselere bırakmaya niyeti olmayan Aziz dizisi, 11 Mart 2022 Cuma günü 17. bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Merak ile takip edilen yapımlardan biri haline gelmeyi başarmış olan Aziz dizisinin yayınlanan 17. yeni bölüm fragmanına göre ise; Aziz’in suçunu üstlenen Efnan, hapishaneye düşecek. Efnan’ın idam edilme ihtimalinin olması Aziz’i Efnan’a daha da yakınlaştıracak. Aziz, bu durumun önüne geçmek için kendisini feda edecekken; Adem, Dilruba’ya bu kez çok sert çıkacak. Hataylının mücadelesinin süreceği Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

12 Mar 2022 - 00:41 - Dizi Fragmanları

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