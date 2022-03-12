Gönül Dağı Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 55. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisin büyük bir sürpriz yapan Gönül Dağı dizisi, Asya ile Ramazan’ın düğün gününün gelip çattığı 55. bölümü ile TRT1 ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlamış bulunuyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 54. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

İkinci sezonu ile TRT1 seyircisini kendisine iyice alıştırmış olan Gönül Dağı dizisi, Anadolu’nun tam göbeğinde geçen sıcak bir kasaba hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Taner isimli genç bir mucidin kasabası için yaptığı icatlardan yola çıkarak değişen hayatını konu alan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümlerini ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 54. Bölümde Neler Yaşandı?

Bir süredir Taner ve amcaoğullarının yollarını ayırmasıyla dikkatleri üzerine çeken Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 5 Mart 2022 Cumartesi günü 54. bölümü ile aldı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 54. son bölümünde; kendi yoluna gitmeyi tercih eden Taner, mucitliğe devam ederken geliştirdiği uçan arabayı bu kez test sürüşünden geçirmeyi başardı. Taner işleri yoluna koyarken; Taner’den ayrılan ve kendi yollarına giden Veysel ve Ramazan yeni işlerinde hiç de mutlu değildi. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Veysel ve Ramazan, bir yandan da ailevi sorunların tam göbeğine düştü. Asya ile Asuman arasına sıkışıp kalan Ramazan’ın düğün hazırlıkları ise, Asuman’ı iyice üzmeye başladı. Öte yandan Sefer'in ameliyatı Zahide’yi gitgide daha da telaşlandırır hale geldi.

Gönül Dağı Dizisi 55. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Asya ile Ramazan’ın düğün günü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Gönül Dağı dizisi, 13 Mart 2022 Pazar günü 55. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 55. yeni bölüm fragmanına göre; Asya ile Ramazan’ın düğün günü yaşanacak olan sürpriz bir gelişme, herkesi sarsacak. Asuman, kasabadan gitmeye hazırlanırken; aldığı haber ile bu kararını bir daha gözden geçirecek. Öte yandan Kenan’ın davalık olduğu esnada Sefer’in ameliyatına girmesi kasabadaki işleri daha da zorlaştıracak. Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.