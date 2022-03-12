- 12 Mar 2022 - 06:43

Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 24. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Sırlar ile dolu konusu ile bir hayli ilgi gören yapımlardan biri haline gelmiş olan Yargı dizisi, bu hafta 24. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Yekta ile Ceylin arasındaki savaşın sırları çözmeye devam edeceği Yargı dizisinin yeni bölümüne damga vuran ise, Ilgaz’ın o çıkışı oluyor. Peki, Yargı dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 23. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Kanal D ekranlarındaki yerini Ay Yapım imzası ile bu sezon almaya başlamış olan Yargı dizisi, İnci’nin ölümünden bu yana sırlar ile dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarmış bulunuyor. Her bölümü ile gündemlerin altını üstüne getiren ve seyircisine adeta ‘katil kim?’ oyunu oynatan Yargı dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Yargı Dizisi 23. Bölümde Neler Oldu?

Büyük duruşmanın gerçekleştirildiği bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 6 Mart 2022 Pazar günü 23. bölümü ile aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 23. son bölümünde; Ceylin’i kurtarmak için harekete geçen Ilgaz, bulduğu her ipucunu değerlendirirken, Neva’nın da bir sırrına ulaştı. Ilgaz bu sırrın peşinden gidip, her şeyi açıklığa kavuştururken; Ceylin, ölmüş olan Engin’den aldığı video ile şoke içerisinde kaldı. Her ne kadar Ilgaz’dan bu video saklamaya çalışsa da bu konuda başarılı olamayan Ceylin, videoyu Yekta’ya karşı bir koz olarak kullanmaya karar verdi. Yekta’yı elindeki kanıt ile hapse gönderen Ceylin, Ilgaz’ın tepkisi ile karşılaştı. Engin’in ölümüne sebep olmamasına rağmen Yekta’yı Ceylin’in hapse attırması Ilgaz’a son derece ters gelirken; Pars, yeni bir dava nedeniyle Derya ile bir kez daha karşı karşıya geldi.

Yargı Dizisi 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların en sürükleyici yapımlarından biri haline gelmiş olan Yargı dizisi, 13 Mart 2022 Pazar günü 24. bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Giderek daha heyecanlı gelen Yargı dizisinin 24. yeni bölüm fragmanına göreyse; Çınar'ın şüpheli hareketlerinden iyice kıllanmaya başlayan Ilgaz, bu kez kardeşinin peşine düşecek. Cinayetler ile ilgili sırlar tek tek ortaya çıkacakken; Tuğçe, Eren’in kızı olduğunu itiraf edecek. Yoğun bir ilgi ile takip edilen Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

12 Mar 2022 - 06:43 - Dizi Fragmanları

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