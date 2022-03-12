Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 38. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 38. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Hikayesini adeta soluksuz izletmeyi başaran Teşkilat dizisi, her hafta yeni bölümleri ile TRT1 izleyicisinin karşısındaki yerini almaya hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta 38. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisi, yeni bölüm fragmanı ile de şimdiden televizyon izleyicisinin pazar gününü rezervasyonunu yaptırmış bulunuyor. Peki, Teşkilat dizisi 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 37. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

İki sezondur TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, usta oyuncu kadrosu ve kahramanlıkları ele alan konusuyla ekranların vazgeçilmezi haline gelmiş bulunuyor. Aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemekten vazgeçmeyen Teşkilat dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazar saat 20.00’da TRT1 izleyicisiyle buluşturuyor.

Teşkilat Dizisi 37. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekibin katıldığı yeni operasyon ile seyircisinin karşısındaki yerini en son 6 Mart 2022 Pazar günü alan Teşkilat dizisi, 37. bölümü ile seyircisinin buluşturdu. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde; yeni bir operasyon için kolları sıvayan ekip, bu kez ülke için tehlikeli olabilecek ‘Uyuyanlar’ kod adlı grubun peşine düştü. Operasyon esnasında çeşitli aksilikler ile karşılaşan ekip, ulaşması gereken kripto için girdikleri mücadeleden galip çıkmayı başarırken; bu başarı Yıldırım’ın adeta sonunu getiriyordu. Şirket, Yıldırım’ın faaliyetlerinden olan rahatsızlıklarını ve başarısızlıklarını dile getirirken; hayatını ve görevini kaybetmemek için Yıldırım, harekete geçti. Bu kez kusursuza yakın bir tuzak kuran Yıldırım, kimyasal silahı Türkiye’ye sokmak için her şeyi ayarladı. Ekip bu kez kimyasal silahın peşine düşerken; Ceren, Yıldırım’ın planına dahil olarak bir kez daha Serdar’ın karşısında yer aldı.

Teşkilat Dizisi 38. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir macera ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisi, 13 Mart 2022 Pazar günü 38. yeni bölümü ile TRT1 Ekranlarındaki yerini alacak. Bir haftadır seyircisinin sabırsızlıkla beklediği Teşkilat dizisinin yayınlanan 38. yeni bölüm fragmanına göreyse; kimyasal silahın peşine düşen ekip, taşıyıcıya ulaşmayı başaracak. Ekibe hızlı geri dahil olan Hakkı, Yıldırım’ın planının şifrelerinin peşine düşecek. Halit ise, Ceren’i köşeye sıkıştırmak için harekete geçecek. Bu akşam TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü, saat 20.00’da başlayacak.