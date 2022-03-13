Survivor 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Survivor Eleme Gecesi, Kim Elendi, Kim Gitti...

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Bir haftasını daha ardında bırakan Survivor All-Star 2022 yarışması, ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyor. Şampiyonun kim olacağının merak ile takip edildiği Survivor All-Star 2022 yarışmasında yarışmacıları bu hafta büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, Survivor All-Star 2022 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 45. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor All-Star 2022 yarışması, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Zorlu parkurları ve çok konuşulan polemikleri ile artık haftanın 7 günü TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da TV8 izleyicisiyle buluşturuyor.

Survivor All-Star 2022 46. Bölümde Neler Oldu?

Adım adım birleşme partisine yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 11 Mart 2022 Cuma günü aldı. Heyecan ile takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 45. son bölümünde; haftanın ödül oyunlarından biri için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı bu ke iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadele veren ünlüler ve gönüller takımını yarışmacıları nefes kesen bir yarışın ardından Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünün kazanını belirledi. Günün kazanını gönüllüler takımı olurken; iletişim ödülünü alan takım, aileleri ile iletişim kurmaya hak kazandı. Öte yandan Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde damga vuran polemik ise, Sercan ve Anıl arasındaki tartışma oldu.

Survivor All-Star 2022 48. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir hafta için geri sayıma başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, 12 Mart 2022 Cumartesi günü 46. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Zorlu parkurları ile nefesleri tutturmayı başaran Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 46. yeni bölüm fragmanına göreyse; Dominik Cumhuriyeti’nde dokunulmazlık oyunlarının oynandığı yeni bir hafta başlayacak. Git gide şampiyonuna yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.