İBO Show Canlı İzle! 13 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!

İbo Show 35. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Müzik ziyafetinin en şahanesini yaşatmaya devam eden İbo Show programı, bu pazar 35. bölümü ile Star TV ekranlarındaki yerini almak için geri sayıma geçmiş bulunuyor. Müzik dünyasının en sansasyonel isimlerini konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, bu hafta o isimler ile seyircisinin karşısına çıkıyor! Peki, İbo Show 13 Mart 2022 Pazar konukları belli oldu mu? İbo Show 34. bölümünde neler oldu, konuklar kimlerdi? İbo Show 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı, konukları kimler? İşte, detaylar…

Yaşadığı sağlık sorunlarını atlatmasının ardından geçtiğimiz sezon yeniden fenomen olan İbo Show programını sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses, iki sezondur STAR TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Ünlü isimlerin en özel sırlarını paylaştığı ve gerçek bir müzik ziyafetinin yaşandığı İbo Show programı, oryantal Didem’in dansları ve Şafak Sezer’in esprileriyle de seyircisini etkilemeyi başarıyor. Son derece eğlenceli bir pazar akşamı vaat eden İbo Show programı, saatler 20.00’ı gösterdiğinde Star TV ekranlarından başlıyor.

İbo Show 34. Bölümünde Neler Oldu, Konuklar Kimlerdi?

Geçtiğimiz hafta birbirinden iddialı konukları ile gözleri üzerine çevirmeyi başaran İbo Show programı, 6 Mart 2022 Pazar günü 34.bölümü ile Star TV ekranlarındaki yerini aldı. İbo Show programının geçtiğimiz haftaki konuklar; arabesk müziğinin güçlü ismi Cengiz Kurtoğlu, şarkılarıyla yeri göğü inleten Kibariye, dinleyicisini sesiyle büyüleyen Ömer Danış, efsane ses Zeliha Kendirci ve genç yaşında üne kavuşmuş olan Şahin Kendirci’ydi. Oryantal Didem’in muhteşem göbek dansıyla eşlik ettiği İbo Show programının son bölümüne damga vuran ise, Şafak Sezer ile Cengiz Kurtoğlu arasındaki tatlı atışma oldu.

İbo Show 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Konukları Kimler? İbo Show 13 Mart 2022 Pazar Konukları Belli Oldu Mu?

Efsane bir pazar için Star TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan İbo Show programı, 13 Mart 2022 Pazar günü 35. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Heyecan ile beklenilen İbo Show programının yayınlanan 35. yeni bölüm fragmanına göre, İbrahim Tatlıses’in konukları; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay, Yeşim Salkım, Oryantal Didem ve Şafak Sezer olacak. Eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatacak olan İbo Show programının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanacak.