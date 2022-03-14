Yasak Elma 135. Bölüm Full İzle! 14 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Entrikalar ile dolu sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, bugün 135. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 134. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…
Beş sezondur FOX TV izleyicisinin soluksuz izlediği Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Entrikalı konusu ile seyircisinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başarmış olan Yasak Elma dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.
Yasak Elma Dizisi 134. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarındaki yerini en son 7 Mart 2022 Pazartesi günü alan Yasak Elma dizisi, seyircisi ile 134. bölümünü paylaştı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 134. son bölümünde; Kumru’nun annesi Handan’ı dönüşü, Kumru’nun yanı sıra Doğan’ı da şoke etti. Handan’ı karşısında görmekten son derece rahatsız olan Doğan, ona neden döndüğüne dair hesap sordu. Kumru annesini kabullenmekte oldukça zorlanırken; babasına çok kızgın olmasına rağmen annesi ile barışmaktan yana bir tavır sergilemedi. Kumru’nun evden gitmesini Yıldız’a bağlayan Handan ise, Yıldız ile Doğan’ı ayırmak için harekete geçti. Bunun için iyi bir plan kuran Handan, Ender’den destek alarak, Yıldız’dan kurtulma çalışmalarına başladı. Handan’ı Yıldız’a para teklifi etmesi üzerine aldığı ses kaydını Doğan’a dinletmesi ise, Handan’ın çok büyük bir sürpriz ile karşılaşmasına neden oldu. Öte yandan ofise gidene Yıldız, Doğan’ı hiç hoşuna gitmeyeceği bir vaziyette yakaladı.
Yasak Elma Dizisi 135. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Seyircisinin her hafta büyük bir sabırsızlıkla beklediği Yasak Elma dizisi, 14 Mart 2022 Pazartesi günü 135. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin 135. yeni bölüm fragmanına göreyse; Handan ve Ender işbirliği tam gaz devam edecek. Ender, Yıldız ile Çağatay’ın birlikte olduğu izlenimini Doğan’a vermeye çalışacakken; Handan, Kumru’yu kendi ile yaşamaya ikna etmeye çalışacak. Doğan ile Yıldız arasındaki ilişkinin yeni bir sınavdan geçeceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’d FOX TV ekranlarından yayınlanacak.
14 Mar 2022 - 11:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.