Üç Kuruş 18. Bölüm Full İzle! 14 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Üç Kuruş 18. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir dünya düzenini başlayacağı Üç Kuruş dizisinde bu hafta işler herkesi şaşırtacak kadar çok karışıyor. İrfan’ın ortadan kaybolacağı Üç Kuruş dizisinin 18. yeni bölümünde, Kartal’ın yaşadığı sürprizler de herkesi şaşırtacağa benziyor! Peki, Üç Kuruş dizisi 17. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Üç Kuruş dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Ay Yapım imzası ile bu sezon Show TV ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Üç Kuruş dizisi, yeni bölümleri ve aksiyon dolu sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu haftadan itibaren bambaşka bir Çıngıraklı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Üç Kuruş dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Üç Kuruş Dizisi 17. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarındaki yolculuğuna en son 7 Mart 2022 Pazartesi günü devam eden Üç Kuruş dizisi, seyircisi ile geçtiğimiz hafta 17. bölümünü buluşturdu. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 17. son bölümündeyse; Kartal’ın İrfan’ı hala durduramıyor olması, mahalleyi tedirgin etmeye başladı. Listesindeki bir kişi daha öldüren İrfan, mahalleli ile Kartal arasındaki kavganın fitilini yaktı. Efe, bir yandan Kartal’ın peşindeyken; bir yandan da Baybars, Korkmaz ve Azade’nin peşine düştü. Yasaklı maddelerinin yüklenmesi esnasında baskın veren organize şube, Efe sayesinde Kartal’ı yakaladı. Ancak babası Baybars ile annesinin kimliği için anlaşan Çetin, Efe’yi sattı ve Korkmaz ile Azade’nin teslimata gitmemesini sağladı. Öte yandan Bahar’ın bozulan sağlık durumu akıllara hamileliği getirirken; Çetin, annesine kavuştu.

Üç Kuruş Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara heyecanlı bir bölüm ile gelecek olan Üç Kuruş dizisi, 14 Mart 2022 Pazartesi günü 18. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm fragmanına göreyse, Kartal, hapishaneden döndüğünde mahallesinin bıraktığı gibi kalamadığını görecek. Çıngıraklı’nın yeni koruyucusu Şahin olacakken; ortadan kaybolan İrfan, Kartal’ın dikkatini çekecek. Öte yandan gördüğü ihanet karşısında vazgeçmeye kalkışacak olan Kartal, çocuğunun olduğu haberi ile kendisine gelecek. Seyircisinin merak ile beklediği Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.