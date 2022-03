Esra Erol'da 14 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça ATV Canlı İzle! Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Esra Erol 15 Mart 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Ceylan ve Ramazan’ın düğününe sayılı günler kala ekranlara gelecek olan Esra Erol’da programı, sıcak gelişmeleri ve yeni konuklarıyla ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Esra Erol’da programı 15 Mart gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 14 Mart’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Programa başvuran kişilerin her türlü derdine derman olmayı amaçlayan Esra Erol’da programı, her bölümünde gerçek yaşam öyküleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Seyircisini bu hikayeler ile adeta ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, ATVV ekranlarındaki yerini hafta içi her gün saat 16.20 itibariyle alıyor.

Esra Erol’da Programı 14 Mart’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Yeni bir haftaya başlamış olan Esra Erol’da programı, 14 Mart 2022 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde büyük bir ilgiyle takip edilen yüzleşmelerine devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; eşini ve çocuklarını terk ederek, mahallenin sütçüsüne kaçan Zarife Hanım, eşi Mustafa Bey ile barışmak istediğini ve çocuklarına geri dönmek istediğini belirtti. Milyonların gözü önünde kucaklaşan Zarife Hanım ve Mustafa Bey çifti, barıştı. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Murat Bey, biyolojik annesi ile buluştu. 27 yıl sonra annesi ile kavuşan Murat Bey, gözyaşlarına hakim olamadı. Esra Erol’da programının severek takip edilen çiftlerinden biri haline gelmiş olan Ceylan Hanım ve Ramazan Bey çiftiyse, programın son bölümünde düğün hazırlıklarına başladı. Öte yandan babası Yasin Bey’i yıllar sonra TikTok videolarından bulan Funda Hanım, annesi Fatma Hanım ile birlikte babasına hesap sormak için bir kez daha stüdyodaydı.

Esra Erol’da Programı 15 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Bir süredir programına konuk ettiği çiftleri arasındaki yüzleşmeler ile gündemlerden düşmeyen Esra Erol’da programı, 15 Mart 2022 Salı günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde; Yasin Bey ile Fatma Hanım son kez yüzleşecek. Ceylan Hanım ile Ramazan Bey’in düğün hazırlıklarının devam edeceği Esra Erol’da programının yeni bölümünde yıllar sonra annesine kavuşmuş olan Murat Bey, bu kez abisiyle kucaklaşacak. Hafta boyunca ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Esra Erol’da programının yeni bölümü, bugün saat 16.20’de canlı yayınına başlayacak.