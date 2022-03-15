- 15 Mar 2022 - 07:13

Baba Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 15 Mart Baba Dizisi 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı ve bir Anadolu Masalı olan Baba dizisi birbirinden ilginç entrikalı hikayesi ile izleyicileri buluşmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Baba'ya ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın, Youtube izleme linkine ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...

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 Baba 5. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların çiçeği burnunda yapımlarından biri olan Baba dizisi, bu hafta 5. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Baba dizisinin yayınlanan 5. yeni bölüm fragmanıysa, Emin ile Kadir arasındaki yeni savaşın adını belirliyor. Peki, Baba dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 4. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Farklı konusu ile yayına başladığı ilk günden bugüne dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Baba dizisi, her geçen gün daha çok ilgi görür hale geliyor. Reytinglerdeki değerini de gitgide artıran Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla dizi severlerin karşısına çıkıyor.

Baba Dizisi 4. Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz haftalarda Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapmış olan Baba dizisi, 8 Mart 2022 Salı günü 4. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Baba dizisinin yayınlanan 4. son bölümünde; sağlık sorunları artan Emin başına gelenleri herkesten saklamak için büyük bir çaba harcadı. Kadir’in dönüşü, aile içi dengeleri bir hayli değiştirirken; kardeşler arasındaki sorunları da ayyuka çıkarmaya başladı. Gelir gelmez ipleri eline almak isteyen Kadir, Servet’i son derece rahatsız ederken; İlhan da Kadir’den rahatsız olduğunu belli etti. İlhan’ın son hamlesi ile daha sarsılan Saruhanlı ailesi birden fazla cephede sınav verirken; Emin’in aldığı son karar aileyi yeni bir sınavın eşiğine daha sürükledi.

Baba Dizisi 5. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarının çiçeği burnunda yapımlarından biri olan Baba dizisi, 15 Mart 2022 Salı günü 5. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Baba dizisinin yayınlanan 5. yeni bölüm fragmanına göre; Kadir, Fazilet’in kim olduğunun peşine düşecekken, Emin Fazilet’in kim olduğunu saklamak için elinden geleni yapacak. İş yerindeki gerginliği de artıracak olan Kadir, İlhan’ın hareketlerinden şüphelenerek, onu karşısına alacak. Emin, Ahmet ile Büşra’nın barışması için onları baskıya devam edecekken; Kadir, kız kardeşine sahip çıkacak. Bir haftadır seyircisinin nefeslerini tutarak beklediği Baba dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00d’a Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

15 Mar 2022 - 07:13 - Dizi Fragmanları

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