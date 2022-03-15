- 15 Mar 2022 - 07:15

Destan 15. Bölümü 2022 Full İzle! 15 Mart 2022 Destan 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 15. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Akkız ile Batuga’nın arasındaki dillere destan aşkı konu alan Destan dizisi, ATV seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Destan dizisinin yeni bölümündeyse Akkız ve Batuga hayranlarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Peki, Destan dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 14. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Her geçen gün seyirci kitlesini artırmaya devam eden Destan dizisi, yeni bölümleri ve aksiyon dolu sahneleriyle ATV seyircisinin karşısındaki yerini her salı saat 20.00’da almaya devam ediyor. Tarihi konusu ile bir hayli ilgi gören Destan dizisi, Akkız ile Batuga arasındaki ilişkinin görünür hale geldiği döneme kadar ilerlemiş bulunuyor.

Destan Dizisi 14. Son Bölümde Neler Oldu?

Gerçek bir destandan esinlenen konusu ile bir hayli sevilen Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 8 Mart 2022 Salı günü 14. bölümü ile aldı. Destan dizisinin yayınlanan 14. son bölümünde; Alpagu Han’a karşı baş kaldıran Batuga ve Akkız, kendilerine yeni bir göçer oba kurdu. O abayı Alpagu Han’ın basmasıyla bir kez daha ölüm kalım savaşı vermeye başlayan Akkız ve Batuga, Alpagu Han’ın Sırma’yı öldürmesinin ardından harekete geçti. Saldırıyı püskürtmeyi başaran Akkız ve Batuga, çevre obalarda tanınır hale gelirken; Alpagu Han’ın imajı gitgide daha sarsılır hale geldi. Savaşın sonunda Alpagu Han’ı tuzağa çeken ve ondan istediklerini almak için pazarlığa girişen Akkız ve Batuga, Alpagu’ndan istediği şey ile hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok karşılarına aldı.

Destan Dizisi 15. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akkız ile Batuga’nın Türk birliğini korumak için birlikte hareket ettiği günleri konu alan Destan dizisi, 15 Mart 2022 Salı günü 15. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Destan dizisinin yayınlanan 15. yeni bölüm fragmanına göre; çeçek salgını nedeniyle Dağ obasına sıkışı kalan Akkız ve Batuga, Dağ Obası'na saldırmaktan bir türlü vazgeçmeyen Balamir'i durdurmak için harekete geçecek. Bir yandan başlayan salgın ile mücadele etmeye başlayacak olan Akkız ve Batuga, Kün Ata’dan yardım isteyecek. Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız’a emanet eden Batuga, Akkız’a aşık olduğunu nihayet kendisine itiraf edecek. Merak ile takip edilen Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

15 Mar 2022 - 07:15 - Dizi Fragmanları

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