Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 15 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 62. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en farklı hikayelerinden birini sunmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, seyircisine geçtiğimiz hafta yaptığı sürpriz ile tüm ilgiyi kendi üzerine çekmiş bulunuyor. Bu hafta 62. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, Safiye’nin travmaları ile yüzleşmesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 61. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 62. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Psikolojik dram türündeki hikayesi ile inanılmaz ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonu ile TRT1 izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Safiye, Gülben ve Han kardeşlerin obsesif takıntılarını konu alan ve şimdilerde Kırmızı Oda’nın Doktor Manolya’sını hikayeye dahil eden Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 61. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümü ile adeta yeri göğü inleten Masumlar Apartmanı dizisi, 8 Mart 2022 Salı günü 61. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 61. son bölümünde; Safiye, babasına yaşattığı hatırlayınca, geçmişe doğru kendisini affedemeyeceği bir yolculuğa başladı. Geçmişi hatırladıkça suçun kendisinde olduğunu anlayan Safiye, sevdiklerini kendisinden koruması gerektiği düşününce kapılınca içerisine girdiği depresyon döngüsünden bir türlü kurtulamadı. Naci, Safiye’yi eski haline döndürmeye çalışırken; Safiye’nin içerisine girdiği depresyon, onun saçını kesmesi ile daha da belirgin hale geldi. Safiye kendine getirmek için harekete geçen bir diğer isim olan Gülben’in hamilelik haberiyse, onun travmalarını tetikledi. Han ile Ceylan’ın arasındaki dengelerin değişmesiyle, iki ismin de yaşamını bambaşka bir noktaya sürükledi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 62. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Gülben’in hamilelik haberi ile herkesi şoke etmiş olan Masumlar Apartmanı dizisi, 15 Mart 2022 Salı günü 62. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 62. yeni bölüm fragmanına göre; Doktor Manolya’ya alışmaya başlayacak olan Safiye, travmalarına doğru olan yolculuğuna başlayacak. Naci’nin gönderdiği hediye ile travmaları daha da canlı hale gelecek olan Safiye, Gülben’in bebek haberiyle biraz olsun rahatlayacak. Han’ın Ceylan’ı adım adım takip etmeye başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.