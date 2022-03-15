- 15 Mar 2022 - 22:21

Evlilik Hakkında Her Şey 23. Bölüm Full İzle! 15 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 23. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Her şey 23. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 23. bölümü fragmanı ile gündeme bomba gibi düşmüş bulunuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümüne damga vuran olay ise, o işbirliği oluyor! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 22. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Her hafta daha çok ilgi odağı haline gelmiş bulunan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, uyarlama hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yıldırım’ın ölümünün ardından bambaşka bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 22. Son Bölümde Neler Oldu?

Sürükleyici sahneleriyle 8 Mart 2022 Salı gününe damga vuran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisinin karşısına en son 22. bölümü ile çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 22. son bölümüne göre; Yıldırım’ın ölümünün kaza olmadığını öğrenen Azra, Haluk’tan intikam almak için harekete geçti. Buket’in intikamını alma isteyen Efe ise, Azra’ya bu konuda işbirliği teklif etti. Azra bu işbirliğine sıcak bakmazken; konuya dahi olan Sanem Bora, planı Efe’yi de dahil etmesi için Azra’yı ikna etti. Bunun üzerine tehlikeli bir oyun içerisine giren Efe, Sanem, Bora ve Azra; Haluk’u tutuklatmak için işe koyuldu. Zeynep’in davasını alan Çolpan ise, çocuk gelinlerin sesi olmak için kolları sıvadı.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 23. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yıldırım’ın katilini yaptıkları işbirliğiyle yakalayan Azra ve Efe’nin yakınlaşmasını ekranlara getirmeye devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 15 Mart 2022 Salı günü 23. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 23. yeni bölüm fragmanına göre; Azra’nın avukatlığı bırakıp, yeniden kafeye dönmesini engellemek için harekete geçen Çolpan, Efe’nin yardımını isteyecek. Ceyhun ve Yasemin Özdemirler çiftinin boşanma davası için karşı karşıya gelecek olan Azra ve Efe, Zeynep’in davası içinse bir araya gelecek. Erman’ın Çolpan’a har şeyi itiraf edeceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

15 Mar 2022 - 22:21 - Dizi Fragmanları

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