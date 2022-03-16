Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Full İzle! 15 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

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Üç kız kardeşin zorluklarla dolu yaşamını konu alan Üç Kız Kardeş dizisi, her şeye rağmen umut dolu hikayesiyle seyircisini mest etmeye devam ediyor. Bu hafta 4. bölümü ile ekranlara gelecek olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünün fragmanıysa şimdiden çok konuşulmaya başlanmış bulunuyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 3. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından senaryoya uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Farklı konusu ile ekranların dikkat çeken yapımları arasındaki yerini almaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölülerini ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarına getiriyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 3. Son Bölümde Neler Oldu?

Türkan’ın dram dolu hayatını konu alan Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 8 Mart 2022 Salı günü 3. bölümü ile aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; Türkan’ın evinin boşaltıldığını gören Sadık ve Nesrin, kızları için endişelenirken, bu endişe onları Rüçhan ile karşı karşıya getirdi. Türkan Rüçhan'ın evine giderken; onu ailesinin evinde sanan Somer, Türkan’ı eve döndürmek için harekete geçti. Mine’nin hamilelik haberi ile kafası bir kez daha karışan Somer, Türkan ile Mine arasındaki gelgiti ile iyice kafası karışmaya başladı. Baba olacağı için son derece sevinçli olan Somer, İzmir’e doktor kontrolüne gittiği sırada Rüçhan ve Türkan ile karşılaşınca Somer cephesinde işler iyice karıştı. Öte yandan bu karşılaşmadan sonra Mine, Somer üzerindeki baskılarını arttırırken; Somer ile Türkan’ı ayırmak için harekete geçti. Somer’in Türkan’a boşanmak istediğini söylemesi ise, Türkan’ı adeta dağıttı.

Üç Kız Kardeş Dizisi 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Biraz hüzün, biraz umut dolu hikayesi ile ekranlara ısınmaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisi, 15 Mart 2022 Salı günü 4. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göre; ailesinin yanına giden Türkan, Somer’in soğuk tavırları karşısında günden güne daha da yıkılır hale gelecek. Somer’in boşanma isteği karşısında rahatsız olan Rüçhan ise, Türkan’ı korumak için büyük bir adım atacak. Ekranların yeni gözdesi Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.