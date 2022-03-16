Sadakatsiz 52. Bölüm Ful İzle! 16 Mart 2022 Sadakatsiz 52. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 22. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Tekirdağ’da başlayan yeni dönemi ekranlara getirmeye devam eden Sadakatsiz dizisi, bir haftalık aranın ardından yayın akışındaki yerini alıyor. Yeni bölüm fragmanını da yayınlamış olan Sadakatsiz dizisine bu hafta damga vurması beklenen ise, Asya’nın gösterdiği o kararlılık oluyor! Peki, Sadakatsiz dizisi 51. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Sevilen hikayesini anlatmaya devam ettiği ikinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleri ve gündem yaratan sahneleriyle seyircisini hala buluşturuyor. İlk gün gördüğü ilgiyi hala korumayı başaran Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D seyircisinin karşısına çıkıyor.

Sadakatsiz Dizisi 51. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Entrikalı konusuyla bir hayli ilgi gören Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 2 Mart 2022 Çarşamba günü 51. bölümü ile aldı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 51. son bölümünde; kendisine atılan iftiranın aslını ortaya çıkarmak için harekete geçen Asya, en büyük desteği Aras’tan aldı. Hastasına karşı haklı olduğunu kanıtlayan Asya, Tekirdağ’daki tüm sorunlarını çözdüğü düşüncesiyle Londra’ya gitmek için hazırlıklarına başlarken; planının tutmadığını anlayan Gönül, Asya’yı Tekirdağ’da tutacak yeni bir plan yaptı. İpek’in Ali’nin zaafı olduğunu anlayan Gönül, Volkan ile Asya arasındaki Ali krizinin büyümesi için İpek’i kullandı. Ali konusunda köşeye sıkışan Asya, Londra’ya gitmekten vazgeçerken; Aras, Londra’ya gitme konusunda kararlılığını sürdürdü. Paçalarından çekiştirip, kendisini Tekirdağ’da tutmak için her tülü tuzağa kuranlara karşı intikam yemini eden Asya’nın dönüşüyse, Derin’i bir hayli rahatsız etti.

Sadakatsiz Dizisi 52. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftalık aranın ardından yeniden Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başlayan Sadakatsiz dizisi, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 52. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Seyircisinin sabırsızlık ile beklediği Sadakatsiz dizisinin 52. yeni bölüm fragmanına göreyse; Tekirdağ’da kalmasına neden olan herkese savaş açan Asya, bu savaşta bir kez daha Gönül ile karşı karşıya gelecek. Asya’nın kararlılığı Derin ile Volkan’ın arasındaki ilişkinin gidişatını da etkileyecekken; Nil ve Ceren arasında kalan Selçuk, bu ilişkinin ortasında daha da yıpranacak. Derin’in Volkan’ı elinde tutmak için yeni bir hamle yapacağı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.