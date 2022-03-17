Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 128. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Dört sezondur seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu haftaki bölümü, Hakan Gümüşoğlu’nun kimliğinin ortaya çıkmasıyla daha da heyecanlı sahneleri garanti ediyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 127. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Çukurova bölgesinin sanayideki en güçlü olduğu dönemleri konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, tarih kokan sahneleri ve usta oyunculuk performanslarıyla ATV ekranlarındaki dördüncü sezonunu alıyor. Heyecanlı bir konu ve entrikalar ile dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 127. Bölümde Neler Yaşandı?

Hakan Gümüşoğlu’nun kimliğinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 10 Mart 2022 Perşembe günü 127. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 127. son bölümünde; Fikret’i kurtarmak için Beyrut’a kadar giden Hakan, onu yaralı bir şekilde hastaneye götürdü. Fikret’in yaralanması Züleyha’yı ve ailesini son derece endişelendirirken; Hakan, Fikret’in gerçek kimliğini bildiğini anladı. Ancak, hayatını kurtaran Hakan’a borçlu olduğunu düşünen Fikret, onu ele vermemeye ve Hakan’ın gerçek kimliğini saklamaya karar verdi. Bunun üzerine Hakan ile evlenmek için hazırlıklara başlayan Züleyha, Mehmet Kara’nın resminin gazetede yayınlanması üzerine tüm gerçekleri öğrendi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 128. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Züleyha’nın her şeyi öğrendiği sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 17 Mart 2022 Perşembe günü 128. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 128. yeni bölüm fragmanına göreyse; her şeyi öğrenen Züleyha, Hakan kod adlı Mehmet Kara’ya savaş açacak. Tüm basının önünde nişanını atacak olan Züleyha, Mehmet’ten Çukurova’dan gitmesini isteyecek. Fikret, Mehmet’i bile şaşırtacak derecede ona yakın davranırken; hapishanede ziyaretine giderek, onun işlediği söylenen suçları işleyip, işlemediğini araştırmaya başlayacak. Çolak ile Mehmet’in karşı karşıya geleceği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.