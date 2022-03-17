Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 35. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarındaki heyecanı yükseltmek için yeni bölümünü yola çıkarmış olan Camdaki Kız dizisi, 35. bölümü ile nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde öne çıkan ise, bu kez Cana’nın Feride’nin peşine düşmesi oluyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 34. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Zorlu bir çocukluk geçirmiş olan Nalan’ın travmalar ile dolu yaşamını konu alan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonunda hikayesinin heyecan çıtasını giderek daha üst seviyeye çıkarıyor. Her hafta dram dolu sahneleriyle seyircisini derinden etkilemeyi başaran Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri ise, perşembe günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Camdaki Kız Dizisi 34. Bölümde Neler Yaşandı?

Bebeğini kaybeden Nalan’ın hayatının daha da zorlaştığı sahneler ile seyircisinin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi, 10 Mart 2022 Perşembe günü 34. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 34. son bölümünde; hastanede bebeğini kaybettiğini öğrenen Nalan, yalnızlığına iyice boğuldu. Bu süre zarfında Hayri’ye gitgide daha da yaklaşan Nalan, Sedat’tan hızla uzaklaşmaya başladı. Nalan ile Hayri arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feride, Nalan’ın bebeğinin düşmesinin intikamını almak için bu durumu biraz ertelemeye karar verdi. Bunun için Cana’nın peşine düşen Feride, onu saunaya kitlerken; Sedat ile Selen’in konuşmasına kulak misafiri olan Rafet Koroğlu, Alp’in peşine düştü. Alp’ten sorumlunun Sedat’ın olduğunu öğrenen Rafet, oğlunu cezalandırmak içi onu otelin bulaşıkhanesine gönderdi.

Camdaki Kız Dizisi 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Nalan’ın geçirdiği zor günleri ekranlara getirmeye devam edecek olan Camdaki Kız dizisi, 17 Mart 2022 Perşembe günü 35. bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 35. yeni bölüm fragmanına göreyse; Cana, bu kez Feride’nin kendisine yaptığı işkenceye sessiz kalmayacak. Nalan ile Hayri’nin yakınlığından rahatsız olan Feride ise, hedefine bu kez Hayri’yi koyacak. Sedat’a ders vermeye devam edecek olan bir Rafet Koroğlu ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.