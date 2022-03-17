Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum 14. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Barış ile Fırat arasındaki dengelerin bir kez daha değişeceği Mahkum dizisi, bu hafta yeni karakteri Sinyor ile seyircisini tanıştırıyor. Bu akşam 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, yeni bölüm fragmanıyla da nefesleri bir kez daha kesiyor. Peki, Mahkum dizisi 14. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 13. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Adalet arayışını heyecanlı ve aksiyonlu bir biçimde konu alan Mahkum dizisi, her hafta seyircisine nefes kesen bir hikaye sunuyor. Onur Tuna’nın Savcı Fırat, İsmail Hacıoğlu’nun ise, Barış ve Savaş Yesari olarak seyirci karşısına çıktığı Mahkum dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00'da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Mahkum Dizisi 13. Bölümde Neler Oldu?

Fırat ile Barış arasındaki heyecanlı kovalamacayı konu alan Mahkum dizisi, seyircisi ile en son 10 Mart 2022 Perşembe günü 13. bölümünü buluşturdu. Mahkum dizisinin yayınlanan 13. son bölümünde; Fırat’ın elinden cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, belgeler ile karşılaşınca şok oldu. Belgeler içinden çıkan bir kalem Barış’ın ‘Barış Yesari’ olduğunu itiraf eden ses kaydığını içerince, bıçağa ulaşamasa da buna ulaştığı için rahatladı. Kan kokusuna bıçak geldiğini hatırladığı için bıçağı oraya gömmediğini anlayan Fırat, bıçağı gömdüğü asıl yer olan kuklanın peşine düştü. Kuklayı Barış ile aynı anda bulan Fırat, bıçağın ortadan kaybolduğunu fark edince, tüm planlarının suya düştüğü için üzülmeye başladı. Öte yandan Barış, Sinyor ile olan buluşmasına biraz daha yaklaşırken; Sinyor konusu sayesinde babası ile ilk kez yüzleşti.

Mahkum Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Heyecanlı hikayesine yeni bir karakter daha ekleyecek olan Mahkum dizisi, 17 Mart 2022 Perşembe günü 14. bölümü ile izleyicisini buluşturacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 14. yeni bölüm fragmanına göreyse; Fırat ve Barış, bıçağı gizemli birinin almasının ardından yeni planlar içerisine girecek. Barış, Fırat’tan kurtulmak için harekete geçecekken; Fırat, kızını kaçırmak için Büge’yi ikna edecek. Hikayeye dahil olan Sinyor ise, Savaş sandığı Barış’tan Fırat’ı isteyecek. Seyircisinin her hafta sabırsızlık ile beklediği Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.