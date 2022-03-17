- 17 Mar 2022 - 19:53

Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her yeni bölümü ile izleyicilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Emanet ile ilgili son bölüm fragmanını ve canlı yayın linkine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar…

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Emanet 17 Mart 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Seher’in hafıza kaybının ardından Yaman’ın verdiği aşk dolu mücadeleyi konu alan Emanet dizisi, bugün çok ses getirecek sahneleri ile Kanal 7 ekranlarına geliyor. Emanet dizisinin yeni bölüm fragmanındaysa o sahne bir hayli dikkat çekiyor. Peki, Emanet dizisi 339. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 338. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet, kardeşlerinden kendisine kalan Yusuf’a sahip çıkmak için yolları kesişen Seher ile Yaman’ın sınavlar ile dolu aşkı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kalpleri eriten bir aşk hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkan Emanet dizisi, hafta içi her gün saat 19.00’da başlıyor.

Emanet Dizisi 338. Bölümde Neler Oldu?

Yaman ile Seher’in karşılaştığı yeni zorlukları konu almaya devam eden Emanet dizisi, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 338. bölümü ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini aldı. Emanet dizisinin yayınlanan 338. son bölümünde; Duygu’nun itirafının ardından silahı da Ali’ye teslim etmesi, Yasemin’in tutuklanmasına neden oldu. Yasemin’in tutuklanmasının ardından görülen mahkeme, Yasemin’i 15 yıl hapse mahkum ederken; Duygu, bu kararın karşısında adeta kahroldu. Duygu’nun her an yanında olan Ali, Yasemin’in kendisine birinin suç attığını söylemesiyle harekete geçti. Seher ile Yaman’ın ilişkisiyse bu kez Seher’in geçirdiği hafıza kaybıyla sınanıyordu. Yaman ile geçirdiği hiçbir günü hatırlamayan Seher kendisini suçlarken; Yaman, her an onun yanında olmaya söz verdi. Kalpleri yeniden yakınlaşmaya başlayan Seher ve Yaman, hafıza kaybının kalıcı olabileceği yönündeki haberi doktordan alınca ise, umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

Emanet Dizisi 339. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Seyircisinin hafta içi her gün pür dikkat takip ettiği Emanet dizisi, 17 Mart 2022 Perşembe günü 339. bölümü ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak. Emanet dizisinin yayınlanan 339. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ali, Yasemin’in suçsuzluğunu kanıtlamak için harekete geçecek. Hafızası bir türlü yerine gelmeyen Seher ise, Yaman’ı yeniden sevmeye çalışacak. Seyircisinin iki sezondur dikkatle takip ettiği Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

17 Mar 2022 - 19:53 - Dizi Fragmanları

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