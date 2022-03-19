- 19 Mar 2022 - 00:05

Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 619. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 619. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Seri katilin kimliğine gitgide daha da yaklaşan Selin’in başının bela gireceği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başlamış bulunuyor. Merak ile beklenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanıysa, heyecanın dozunu daha da artırıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 619. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 618. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Bu sene 16. sezonu ile seyircisini buluşturmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, Rıza Baba’nın başında olduğu ekibin maceradan maceraya koştuğu operasyonları seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Her hafta nefes kesen sahneleriyle gündemleri ele geçirmeye hala devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleriyse, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 618. Bölümde Neler Yaşandı?

Operasyondan operasyona koşmaya devam eden kahraman ekibi ile seyircisinin karşısındaki yerini en son 11 Mart 2022 Cuma günü alan Arka Sokaklar dizisi, 618. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 618. son bölümünde; seri katil vakası içerisinde kaybolana kadar mücadele etmeye karar veren Selin, Poyraz’ın seri katil olduğundan habersiz bir biçimde ondan yardım istedi. Elde ettiği çıkarımlar ve yakaladığı ipuçları ile Poyraz’a çok yaklaşan Selin, ekibin seri katil vakasında bir hayli ilerlemesini sağladı. Üzerine bir kez daha iftira atılan Mesut, Savcı Yavuz’un da yardımıyla kendisini aklamaya çalışırken; Ezgi’nin gizli kimlik ile girdiği yeni operasyonsa Cemal’i rahatsız etmeye başladı. Resepsiyonist olarak çalışan Şebnem’in silahlı saldırıya uğraması ile ekibi, büyük bir terör örgütünün peşine düşürdü.

Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir macera ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, 18 Mart 2022 Cuma günü 619. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 619. bölüm fragmanına göreyse; ekibin yeni macerası, ekipteki herkesin farklı operasyonlara sürüklenmesine neden olacak. Bulduğu ipuçları ile Poyraz’ın kimliğine bir adım uzaklığında olan Selin, Poyraz’ın yeni hedefi haline gelecek. Reytinglerdeki gücünü bu sene de korumaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

19 Mar 2022 - 00:05 - Dizi Fragmanları

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