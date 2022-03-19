Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Aziz Dizisi 18 Mart 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümüne sayılı saatle kala yayınladığı fragmanı ile herkesi adeta şoke eden Aziz dizisi, o sahne ile şimdiden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş bulunuyor. Aziz dizisinin bu akşam yayınlanacak 18. bölümü ise, saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Aziz dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 17. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’da geçen tarihi hikayesi ile ekranlara gelmeye başladığı günden bu yana reytinglerin zirvesini kimselere kaptırmayan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her sahnesiyle sosyal medyanın da gündemine oturan Aziz dizisinin yeni bölümleriyse, her cuma saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Aziz Dizisi 17. Bölümde Neler Oldu?

Efnan’ın hayatını Aziz için tehlikeye attığı sahneleriyle hafta boyunca konuşulan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini 11 Mart 2022 Cuma günü 17. bölümü ile aldı. Aziz dizisinin yayınlanan 17. son bölümünde; Pierre’nin oğlunun ölümü ile ilgili Efnan’ı sıkıştırması, onu önemli bir karar almaya itti. Aziz’in adını vermemek için kendisini feda eden Efnan, Pierre’in oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Efnan’ı idama götürecek bu itiraf, Aziz’i hemen harekete geçirdi. Efnan’ı ipten almak için her yolu deneyen Aziz, Efnan, hapishanedeyken onunla nikah kıydı ve onun savunmasını yapmak için söz istedi. Kamuoyunun desteğini alan Aziz, Efnan’ı kurtarmayı başardı. Öte yandan Adem ile Dilruba’nın arasındaki gerginlik, günlerce sürmeye başlayan bir tartışmaya dönüştü.

Aziz Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların gözde yapımlarından biri olan Aziz dizisi, 18 Mart 2022 Cuma günü 18. bölümü ile Show TV izleyicisini buluşturacak. Aziz dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm fragmanına göreyse; Pierre’i bir kez daha yenen Aziz, Efnan ile düğün hazırlıklarına başlayacak. Dilruba’nın sırrının ortaya çıkması, Aziz ile yüzleşmesine neden olacakken; Adem ile Dilruba’nın arası bu kez bu yüzleşmeden dolayı açılacak. Efnan ile Aziz’e düğün yaptırmayacak olan Pierre ise, sonu silah ile bitecek yeni bir oyuna kalkışacak. Sevilen dönem hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek olan Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.