- 19 Mar 2022 - 00:04

Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aziz Dizisi 18 Mart 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümüne sayılı saatle kala yayınladığı fragmanı ile herkesi adeta şoke eden Aziz dizisi, o sahne ile şimdiden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş bulunuyor. Aziz dizisinin bu akşam yayınlanacak 18. bölümü ise, saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Aziz dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 17. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’da geçen tarihi hikayesi ile ekranlara gelmeye başladığı günden bu yana reytinglerin zirvesini kimselere kaptırmayan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her sahnesiyle sosyal medyanın da gündemine oturan Aziz dizisinin yeni bölümleriyse, her cuma saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Aziz Dizisi 17. Bölümde Neler Oldu?

Efnan’ın hayatını Aziz için tehlikeye attığı sahneleriyle hafta boyunca konuşulan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini 11 Mart 2022 Cuma günü 17. bölümü ile aldı. Aziz dizisinin yayınlanan 17. son bölümünde; Pierre’nin oğlunun ölümü ile ilgili Efnan’ı sıkıştırması, onu önemli bir karar almaya itti. Aziz’in adını vermemek için kendisini feda eden Efnan, Pierre’in oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Efnan’ı idama götürecek bu itiraf, Aziz’i hemen harekete geçirdi. Efnan’ı ipten almak için her yolu deneyen Aziz, Efnan, hapishanedeyken onunla nikah kıydı ve onun savunmasını yapmak için söz istedi. Kamuoyunun desteğini alan Aziz, Efnan’ı kurtarmayı başardı. Öte yandan Adem ile Dilruba’nın arasındaki gerginlik, günlerce sürmeye başlayan bir tartışmaya dönüştü.

Aziz Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların gözde yapımlarından biri olan Aziz dizisi, 18 Mart 2022 Cuma günü 18. bölümü ile Show TV izleyicisini buluşturacak. Aziz dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm fragmanına göreyse; Pierre’i bir kez daha yenen Aziz, Efnan ile düğün hazırlıklarına başlayacak. Dilruba’nın sırrının ortaya çıkması, Aziz ile yüzleşmesine neden olacakken; Adem ile Dilruba’nın arası bu kez bu yüzleşmeden dolayı açılacak. Efnan ile Aziz’e düğün yaptırmayacak olan Pierre ise, sonu silah ile bitecek yeni bir oyuna kalkışacak. Sevilen dönem hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek olan Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

19 Mar 2022 - 00:04 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 15 Mart Baba Dizisi 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 15 Mart Baba Dizisi 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Full İzle! 15 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Full İzle! 15 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 51. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 17 Mart 2022 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 51. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 17 Mart 2022 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 15 Mart Baba Dizisi 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 15 Mart Baba Dizisi 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Full İzle! 15 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Full İzle! 15 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 51. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 17 Mart 2022 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 51. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 17 Mart 2022 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Adı Sevgi Dizisine Bomba Transfer! Reytingler Alt Üst Olacak; Ne Hande Erçel, Ne Demet Özdemir! Gümbür Gümbür… mask
Adı Sevgi Dizisine Bomba Transfer! Reytingler Alt Üst Olacak; Ne Hande Erçel, Ne Demet Özdemir! Gümbür Gümbür…
ATV’den Yalnız Kurt Dizisini Uçuracak Karar! Öyle Olaylara Yer Verecek Ki, Final Olması Mümkün Değil! Milyonlar Kilitlenecek! mask
ATV’den Yalnız Kurt Dizisini Uçuracak Karar! Öyle Olaylara Yer Verecek Ki, Final Olması Mümkün Değil! Milyonlar Kilitlenecek!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Hakan Ölüyor! Tetiği Çeken İsim Çok Tanıdık! Züleyha O İsimle Nikah Masasında! Demir Yaman Dönse Bile… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Hakan Ölüyor! Tetiği Çeken İsim Çok Tanıdık! Züleyha O İsimle Nikah Masasında! Demir Yaman Dönse Bile…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Resti Çekti Gidiyor! Artık Kolay Lokma Değil... Somer Hüngür Hüngür Ağlayacak! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Resti Çekti Gidiyor! Artık Kolay Lokma Değil... Somer Hüngür Hüngür Ağlayacak! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı…
Mahkum Dizisinde Barış Cezasını Buluyor! Acımasızlığı Gittikçe Büyüyor, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet Olacak! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… mask
Mahkum Dizisinde Barış Cezasını Buluyor! Acımasızlığı Gittikçe Büyüyor, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet Olacak! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Finali İfşa Edildi! Türkan’la Somer’in Sonu Acı Verdi… Gözyaşları Sel Olup Akacak! Seyirciler Bu Kadarına Dayanamayabilir! Meğer… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Finali İfşa Edildi! Türkan’la Somer’in Sonu Acı Verdi… Gözyaşları Sel Olup Akacak! Seyirciler Bu Kadarına Dayanamayabilir! Meğer…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yürekleri Yakan Olay! Yönetmen Öyle Bir Karar Verdi Ki, Seyirci Taş Olacak! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yürekleri Yakan Olay! Yönetmen Öyle Bir Karar Verdi Ki, Seyirci Taş Olacak! Neler Oluyor?
Aziz Dizisinde Yürekleri Yakan Yıkan Veda! Herkes Zırıl Zırıl Ağlayacak; Dilruba’nın Vedası Show TV’yi Salladı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak! mask
Aziz Dizisinde Yürekleri Yakan Yıkan Veda! Herkes Zırıl Zırıl Ağlayacak; Dilruba’nın Vedası Show TV’yi Salladı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status