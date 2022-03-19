Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Geceye Mert ve Batuhan'ın Kavgası Damga Vurdu! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Haftanın eleme konseyinin ardından yeni eleme adaylarını belirlemek için düğmeye basan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan o kavga ise, akıllara bir kez daha diskalifiye kozunu getiriyor. Peki, Survivor All-Star 2022 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 52. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Şampiyonuna sadece aylar kala ekranlara gelmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, zorlu parkurların yanı sıra keyifli ödül oyunlarıyla da seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki polemiğin de devam ettiği Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini ise, haftanın her günü saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 52. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi? 17 Mart Survivor Eleme Adayları Kimler, Sürgüne Kim Gitti?

Bir haftadır dokunulmazlık oyunları ile yorulan Ünlüler ve Gönüllüler takımının keyifli bir aktivite için karşı karşıya geldiği Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümü 17 Mart 2022 Perşembe günü ekranlara geldi. Survivor All-Star 2022 yarışmasının ekranlara gelen 52. son bölümünde; ilk olarak ‘Voleybol Challenge’ isimli oyun ile keyifli anlar geçiren Survivor All-Star 2022 yarışmacıları, Acun Medya ile karşı karşıya geldi. Voleybol oynayarak ödülü kazanmaya çalışan Survivor All-Star 2022 yarışmacıları, Acun Medya’ya 3-2 skor ile mağlup oldu. Ödülü çikolatalı baklava olan bu oyunda kazanan ise, maç esnasında Acun Medya’yı destekleyen yarışmacılar oldu. Ardından haftanın anlat bakalım ve bil bakalım ödülü için toplanan yarışmacılar, ünlüler ve gönüllüler olarak yarıştı. Herkesin takım arkadaşıyla yarıştığı bu oyunda; yarışmacılar, yasaklı kelimeleri kullanmadan kendilerine verilen kelimeyi anlatmaya çalıştı. Bora ile eşleşen Berkan'ın verdiği doğru cevap ile kazananın belli olduğu Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde yüzü gülen taraf Gönüllüler oldu.

Survivor All-Star 2022 53. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Hızlı eleme dönemi ile heyecanın çıtasını daha da yükseltmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 18 Mart 2022 Cuma günü 53. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının 53. bölüm fragmanına göreyse, yarışmacıların dokunulmazlık ve ödül oyunu için verdiği kıran kırana mücadele hız kesmeden devam edecek. Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya’nın kavgası da Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümüne damga vuracak. Heyecanın devam edeceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.