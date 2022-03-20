Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

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Ramazan ile Asuman yeniden bir araya geldiği Gönül Dağı dizisinde işler bu kez, başka bir çift için karışmaya başlıyor. Seyircisinin her hafta pür dikkat izlediği Gönül Dağı dizisi, bu hafta 56. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 55. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Anadolu’nun ortasında bulunan bir kasabada yaşayan sakinlerin aşk ve iş yaşamını konu alan Gönül Dağı dizisi, Taner ve amcaoğullarının hikayesiyle iki sezondur reytinglerdeki yerini kimselere bırakmıyor. Masum aşkları ile seyircisini etkilemeyi başarmış olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleriyse, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 55. Bölümde Neler Yaşandı?

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmayan hikayelerinden uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 12 Mart 2022 Cumartesi günü 55. bölümü ile aldı. Gönül Dağı dizisinin 55. son bölümünde; Asya ile Ramazan’ın düğün günü geldi, çattı. Herkes, Ramazan’ın aldığı bu fevri karardan vazgeçmesi için çabalarken; Asya, Asuman ile Ramazan’ın arasına girdiğini fark etmeye başladı. Asuman ise, Asya ile Ramazan’ın düğün günü kasabadan gitmeye karar verdi. Son anda yaşanan bir olay ile Asya, Asuman ile Ramazan’ın arasından çekilirken; büyük aşıklar yeniden bir araya geldi. Hastalığı giderek ilerleyen Sefer, ameliyat oldu. Sefer’in ameliyatına giren Kenan, geçirdiği soruşturma nedeniyle zor durumda kalırken; ameliyatın ardından Sefer’in yaşadığı hafıza kaybı işleri daha da karıştırdı.

Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Asuman ile Ramazan’ın yeniden bir araya geldiği hikayesiyle seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Gönül Dağı dizisi, 19 Mart 2022 Cumartesi günü 56. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 56. yeni bölüm fragmanına göreyse; amcaoğulları ile yeniden bir arada çalışmak isteyen Taner, Ramazan’ı ikna edecekken; Veysel’i ikna edemeyecek. Bu kez Taner ve Ramazan el ele vererek, Veysel’i ikna etmek için çabalayacak. Kalpleri ısıtan aile hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacak.