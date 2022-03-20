- 20 Mar 2022 - 09:37

Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 4. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bir cinayet vakası ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisi, bu hafta herkesin merak ile beklediği Zafer’in akıbetini araştırmaya başlıyor. Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanıysa heyecan çıtasını oldukça yukarıya taşımış bulunuyor. Peki, Yargı dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 24. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisi, Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini sezon başından bu yana almaya devam ediyor. Cinayet vakalarının peşine düşen hikayesiyle oldukça sevilen Yargı dizisi, aile ve adalet kavramı arasında sıkışıp kalan Ilgaz ile Ceylin’in yaşamını konu alıyor. Seyircisinin her hafta büyük bir dikkat ile izlediği Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, pazar günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Yargı Dizisi 24. Bölümde Neler Oldu?

Engin’in ölümünün ardından işlerin adeta bir düğüme döndüğü Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 13 Mart 2022 Pazar günü 24. bölümü ile aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 24. son bölümünde; Engin’in ardında bıraktığı video, herkesin teorilerini adeta çürüttü. Ceylin’in videoyu Ilgaz’dan saklaması ikilinin arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden oldu. İlişkilerinde sınav üzerine sınav veren Ceylin ve Ilgaz giderek birbirinden uzaklaşmaya başlamışken; ikilinin yöntemlerinin farklı olması da aralarında sorun olmaya başladı. Ceylin ve Ilgaz, her şeye rağmen aşklarına sahip çıkmak için savaş vermeye devam etme kararı aldı. Serdar ve Çınar’ın başlarına aşmaya başladığı belalar ise, Ilgaz’ın dikkatini çekti. Çınar’ın davranışlarından şüphelenen Ilgaz, onu sıkıştırmaya başladı.

Yargı Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İşlerin gittikçe karışık bir hal almaya başladığı Yargı dizisi, 20 Mart 2022 Pazar günü 25. bölümü ile Kanal D ekranlarından seyircisinin karşısına çıkacak. Seyircisinin pür dikkat takip ettiği Yargı dizisinin yayınlanan 25. yeni bölüm fragmanına göreyse; Zafer’in dönme zamanı gelecek. Gelen gemide Zafer’in yer almaması Ceylin ve ailesinin içerisine bir şüphe düşürecekken; Ilgaz, babası Metin’den de yardım isteyerek, konuyu araştırmaya başlayacak. Yekta’nın Zafer ile ilgili gerçekleri öğreneceği Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

20 Mar 2022 - 09:37 - Dizi Fragmanları

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