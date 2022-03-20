- 20 Mar 2022 - 09:36

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 39. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 39. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Mete Başkan’ın Yıldırım tarafından giderek köşeye sıkıştırılmaya başlandığı Teşkilat dizisi, bu hafta oldukça heyecanlı sahneleriyle TRT1 erkanlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanıysa, nefesleri şimdiden tutturmayı başarıyor. Peki, Teşkilat dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 38. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Kahramanlıklar ile dolu hikayesiyle seyircisine iki sezondur kesintisiz bir aksiyon sunan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her hafta seyircisinin karşısına yeni maceralar ile çıkan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, pazar günleri saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Teşkilat Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekibin nefes kesen bir operasyon içerisine girdiği sahneleriyle bir hayli sevilen Teşkilat dizisinin son bölümü 13 Mart 2022 Pazar günü TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 38. son bölümünde; Şirket ile arası açılan Yıldırım, kendisine verilen yeni görevi kusursuz bir şekilde halletmek için düğmeye bastı. Türkiye’ye kimyasal silah saldırısı yapmayı planlayan Yıldırım, hazırlıklarını büyük bir gizlilik ile sürdürürken; yeni saldırı ile ilgili istihbaratını alan ekipse, kimyasal maddeleri taşıyan taşıyıcı buldu. Adım adım taşıyıcı izleyen ekip, operasyon esnasında yaşadığı kayıp ile sarsılsa da amacından dönmedi. Ekip, kimyasal silahı yok etmek için var gücüyle çalışmaya devam ederken; Hakkı, Şirket’i içerisine gizli bir operasyon görevine başladı. Yıldırım tarafından ele geçirilen Ceren ise, hücreden kurtulabilmek için plan yaptı.

Teşkilat Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Şirket ile Yıldırım’ın arasının bozulmaya başladığı bir hikaye ile TRT1 ekranlarına gelmeye devam eden Teşkilat dizisi, 20 Mart 2022 Pazar günü 39. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 39. bölüm fragmanına göreyse; son görevinde de başarısız olan Yıldırım için harekete geçecek olan Şirket, Yıldırım’dan kurtulmaya çalışırken, başarısızlığı kendisine yediremeyen Yıldırım, yeniden ekibin peşine düşecek. Ekip, bir yandan Yıldırım ile uğraşmaya devam edecekken; diğer yandan Hakkı’nın aniden ortadan kaybolmasıyla baş etmek zorunda kalacak. Yıldırım ile Mete Başkan’ın karşı karşıya geleceği Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

20 Mar 2022 - 09:36 - Dizi Fragmanları

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